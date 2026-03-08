Se abren las urnas en Colombia para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas a la Presidencia

Desde las 8:00 a.m. de este domingo se abrieron las urnas de los 13.746 puestos de votación que instaló la Registraduría Nacional de Colombia para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de los candidatos a la Presidencia.

En total, 41.287.084 de colombianos en territorio nacional y en el exterior están habilitados para votar en las elecciones puestas en marcha, que preceden a las de la primera vuelta presidencial a desarrollarse el 31 de mayo, según la Registraduría.

Hay ya disponibles 125.259 mesas dispuestas para votar. Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca son los lugares donde más puestos de votación están habilitados debido a su densidad de población.

Es importante mencionar que en la jornada se elegirán 102 senadores por voto popular, de los cuales 100 serán escogidos en circunscripción nacional en las listas que compiten en todo el territorio colombiano, mientras que 2 curules especiales están reservadas para las comunidades indígenas.

De igual manera, el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta —una vez definidos esos comicios— tendrá, según lo estipula la Constitución Política de Colombia, derecho a ocupar una curul durante el mismo período constitucional.

En ese sentido, el Senado de la República, la Cámara Alta del Congreso, quedará conformado por un total de 103 senadores para el período 2026-2030.

En cuanto a la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, se elegirán 183 representantes por voto popular.

Esas curules se distribuyen de la siguiente manera: 161 por circunscripción territorial (departamentos y Bogotá), 16 para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), dos para Comunidades Afrodescendientes y una curul para cada una de las siguientes circunscripciones especiales: Indígena, Raizal (San Andrés), Colombianos en el Exterior y Estatuto de la Oposición.

Entretanto, los votantes tienen además la opción de votar este domingo en las consultas interpartidistas que definirán a tres de los candidatos que participarán en las elecciones a la Presidencia de la República de 2026.

Cabe resaltar que cada ciudadano recibe, en caso de considerarlo, una tarjeta electoral con las consultas de cada coalición: Frente por la vida, Consulta de las Soluciones y Gran consulta por Colombia, con un total de 16 candidatos distribuidos en esos grupos, de los cuales el votante podrá elegir solo a un (1) aspirante en la tarjeta.

Estos son los candidatos que están en las tres consultas:

• Consulta de las Soluciones (centro): Claudia López y Leonardo Huerta.

• Gran Consulta por Colombia (centro-derecha): Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo.

• Frente por la Vida (centro-izquierda): Daniel Quintero, Roy Barreras, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres.

La jornada electoral se extenderá hasta las 4:00 p.m. de este domingo, cuando el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, anuncie el cierre de las votaciones y los jurados de cada mesa empiecen el conteo.