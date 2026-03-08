NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Se abren las urnas en Colombia para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas a la Presidencia

marzo 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elecciones en Colombia 2026 - Foto EFE
Elecciones en Colombia 2026 - Foto EFE
Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca son los lugares donde más puestos de votación están habilitados debido a su densidad de población.

Desde las 8:00 a.m. de este domingo se abrieron las urnas de los 13.746 puestos de votación que instaló la Registraduría Nacional de Colombia para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de los candidatos a la Presidencia.

En total, 41.287.084 de colombianos en territorio nacional y en el exterior están habilitados para votar en las elecciones puestas en marcha, que preceden a las de la primera vuelta presidencial a desarrollarse el 31 de mayo, según la Registraduría.

o

Hay ya disponibles 125.259 mesas dispuestas para votar. Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca son los lugares donde más puestos de votación están habilitados debido a su densidad de población.

Es importante mencionar que en la jornada se elegirán 102 senadores por voto popular, de los cuales 100 serán escogidos en circunscripción nacional en las listas que compiten en todo el territorio colombiano, mientras que 2 curules especiales están reservadas para las comunidades indígenas.

De igual manera, el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta —una vez definidos esos comicios— tendrá, según lo estipula la Constitución Política de Colombia, derecho a ocupar una curul durante el mismo período constitucional.

En ese sentido, el Senado de la República, la Cámara Alta del Congreso, quedará conformado por un total de 103 senadores para el período 2026-2030.

En cuanto a la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, se elegirán 183 representantes por voto popular.

o

Esas curules se distribuyen de la siguiente manera: 161 por circunscripción territorial (departamentos y Bogotá), 16 para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), dos para Comunidades Afrodescendientes y una curul para cada una de las siguientes circunscripciones especiales: Indígena, Raizal (San Andrés), Colombianos en el Exterior y Estatuto de la Oposición.

Entretanto, los votantes tienen además la opción de votar este domingo en las consultas interpartidistas que definirán a tres de los candidatos que participarán en las elecciones a la Presidencia de la República de 2026.

Cabe resaltar que cada ciudadano recibe, en caso de considerarlo, una tarjeta electoral con las consultas de cada coalición: Frente por la vida, Consulta de las Soluciones y Gran consulta por Colombia, con un total de 16 candidatos distribuidos en esos grupos, de los cuales el votante podrá elegir solo a un (1) aspirante en la tarjeta.

Estos son los candidatos que están en las tres consultas:

• Consulta de las Soluciones (centro): Claudia López y Leonardo Huerta.
• Gran Consulta por Colombia (centro-derecha): Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo.
• Frente por la Vida (centro-izquierda): Daniel Quintero, Roy Barreras, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres.

o

La jornada electoral se extenderá hasta las 4:00 p.m. de este domingo, cuando el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, anuncie el cierre de las votaciones y los jurados de cada mesa empiecen el conteo.

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

