Martes, 24 de febrero de 2026
Discurso del Estado de la Unión

Con el discurso más largo sobre el Estado de la Unión, Trump defiende sus políticas y destaca la fortaleza económica y militar de Estados Unidos

febrero 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El presidente republicano rompió el récord de Bill Clinton por el discurso más largo sobre el Estado de la Unión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión', tras un año de su segunda Administración, su legado y destacó además la fortaleza económica y militar de Estados Unidos.

Trump empezó su discurso ovacionado y resaltando varios logros de su administración como el haber reducido la inflación y aseverando que, durante su mandato, "Estados Unidos volvió a ser respetado quizá como nunca".

o

El mandatario de Estados Unidos también volvió referirse a lo que él llama la "Edad de Oro" y les dijo a los miembros del Congreso que "el Estado de nuestra Unión es fuerte". "Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer al respecto", expresó.

Negociaciones con Irán

Trump aseguró que Estados Unidos se encontraba actualmente en "negociaciones" con Irán y que su prioridad es resolver "este problema" a través de la diplomacia, pero advirtió que no permitirá "que el patrocinador número uno del terrorismo tenga un arma nuclear".

"A ninguna nación se le debe permitir dudar de la resolución estadounidense, tenemos los militares más poderosos del mundo. Reconstruí las fuerzas armadas en mi primer período", agregó, al tiempo que defendió la doctrina de "la paz a través de la fuerza".

Defensa de política arancelaria y antinarcóticos

Dentro de los temas abordados por Trump también estuvieron incluidas sus ofensivas para defender el hemisferio occidental y salvaguardar la seguridad de la región combatiendo el narcotráfico.

o

Destacó nuevamente el operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo de Estados Unidos en la misión en la que fue abatido alias 'El Mencho' en México.

El republicano defendió las medidas tomadas sobre los aranceles al aseverar que los países aún quieren mantener acuerdos comerciales pese al "muy desafortunado" fallo de la Corte Suprema. "Utilicé aranceles para lograr grandes acuerdos (…) casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que hicieron", apuntó.

"El futuro será más grande"

En medio de su pronunciamiento, Trump también se mostró entusiasmado por el éxito que previó tendrán los próximos eventos deportivos en Estados Unidos, como la Copa Mundial de la FIFA este año y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Asimismo, adelantó que otorgará a Connor Hellebuyck, miembro del equipo de hockey de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad por su rol fundamental en la consecución del oro con su equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El evento transcurrió, entretanto, con los aplausos de los republicanos y Trump pidiéndole a los miembros del Congreso que se levantaran para apoyar sus premisas al tiempo que criticaba a los demócratas que decidían quedarse sentados.

o

"La flama de la libertad y la independencia todavía arde en los corazones de cada patriota estadounidense y en el futuro será más grande, mejor, más brillante, más atrevida y logrará más que antes, gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos", concluyó Trump.

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

