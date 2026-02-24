Con el discurso más largo sobre el Estado de la Unión, Trump defiende sus políticas y destaca la fortaleza económica y militar de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión', tras un año de su segunda Administración, su legado y destacó además la fortaleza económica y militar de Estados Unidos.

Trump empezó su discurso ovacionado y resaltando varios logros de su administración como el haber reducido la inflación y aseverando que, durante su mandato, "Estados Unidos volvió a ser respetado quizá como nunca".

El mandatario de Estados Unidos también volvió referirse a lo que él llama la "Edad de Oro" y les dijo a los miembros del Congreso que "el Estado de nuestra Unión es fuerte". "Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer al respecto", expresó.

Negociaciones con Irán

Trump aseguró que Estados Unidos se encontraba actualmente en "negociaciones" con Irán y que su prioridad es resolver "este problema" a través de la diplomacia, pero advirtió que no permitirá "que el patrocinador número uno del terrorismo tenga un arma nuclear".

"A ninguna nación se le debe permitir dudar de la resolución estadounidense, tenemos los militares más poderosos del mundo. Reconstruí las fuerzas armadas en mi primer período", agregó, al tiempo que defendió la doctrina de "la paz a través de la fuerza".

Defensa de política arancelaria y antinarcóticos

Dentro de los temas abordados por Trump también estuvieron incluidas sus ofensivas para defender el hemisferio occidental y salvaguardar la seguridad de la región combatiendo el narcotráfico.

Destacó nuevamente el operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo de Estados Unidos en la misión en la que fue abatido alias 'El Mencho' en México.

El republicano defendió las medidas tomadas sobre los aranceles al aseverar que los países aún quieren mantener acuerdos comerciales pese al "muy desafortunado" fallo de la Corte Suprema. "Utilicé aranceles para lograr grandes acuerdos (…) casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que hicieron", apuntó.

"El futuro será más grande"

En medio de su pronunciamiento, Trump también se mostró entusiasmado por el éxito que previó tendrán los próximos eventos deportivos en Estados Unidos, como la Copa Mundial de la FIFA este año y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Asimismo, adelantó que otorgará a Connor Hellebuyck, miembro del equipo de hockey de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad por su rol fundamental en la consecución del oro con su equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El evento transcurrió, entretanto, con los aplausos de los republicanos y Trump pidiéndole a los miembros del Congreso que se levantaran para apoyar sus premisas al tiempo que criticaba a los demócratas que decidían quedarse sentados.

"La flama de la libertad y la independencia todavía arde en los corazones de cada patriota estadounidense y en el futuro será más grande, mejor, más brillante, más atrevida y logrará más que antes, gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos", concluyó Trump.