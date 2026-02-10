NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Carnaval de Barranquilla

Indignación por beso sin consentimiento a la Reina del Carnaval de Barranquilla en Colombia

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Reina del Carnaval de Barranquilla - Foto por Carnaval de Barranquilla 2026
La acción fue rechazada mediante las plataformas digitales donde se divulgó un video del hecho en contra la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Un lamentable hecho ha generado indignación en Colombia luego de que se divulgara un video del Carnaval de Barranquilla que involucra a la actual reina del evento, Michelle Char, quien aparentemente fue víctima de un beso sin consentimiento por parte de uno de los asistentes.

La grabación en cuestión muestra a la reina del carnaval celebrando con la gente en uno de los desfiles, mientras que luce una de sus vestimentas carnavaleras en tono rojo y mientras saluda a los presentes muy emocionada.

La presencia de la soberana en el sitio generó toda una algarabía y ola de emoción entre el público, que no quería perderse la oportunidad de saludar a la mujer y, por qué no, lograr tomarse una “selfie” para el recuerdo.

La carismática reina fue captada saludando a niños, mujeres y adolescentes, pero de repente se acercó a un grupo de personas en las que apareció un hombre con un celular en la mano que intentó besarla y capturar una fotografía.

La acción del sujeto no fue bien recibida por la mujer, que trató de escabullirse del momento en medio de lágrimas y defendida por el personal de seguridad presente en el sitio.

Al divulgarse la grabación en las redes sociales, las opiniones de los internautas no se hicieron esperar y muchos rechazaron la actitud del sujeto. “Ella es súper cercana, será una reina inolvidable, que lástima que existan hombres tan atrevidos, ojalá le hayan dado su buen coscorrón por abusivo”, comentó un usuario en la red social X.

Por otro lado, algunos señalaron que se trató de “una falta de respeto intencional”.

Algunos, entre tanto, abogaron para que este tipo de eventos culturales “estén libres de alcohol” u “otros patrocinadores”, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes.

En una declaración, que fue divulgada por la prensa local, la Reina del Carnaval de Barranquilla dijo que “fue un momento incómodo, pero no se debe fomentar odio”.

“No sé quién es, no lo conozco, pero estoy segura de que no lo hizo de mala intención. Ya pasó. Hay que superar y aprender para que estas cosas no se repitan”, afirmó.

