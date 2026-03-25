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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Donald Trump

Se confirma la fecha en la que el presidente de los Estados Unidos viajará a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping

marzo 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Donald Trump y Xi Jinping - Foto: EFE
Donald Trump y Xi Jinping - Foto: EFE
Trump manifestó que sus representantes junto a los de China se encuentran “ultimando los preparativos para estas visitas históricas”.

Este miércoles se dio a conocer la fecha en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajará a la República de China para reunirse con su par, Xi Jinping, luego de que esta fuera pospuesta debido a la ofensiva que adelanta la nación norteamericana contra el régimen de Irán.

La encargada de entregar esta información sobre la reprogramación de este encuentro fue la portavoz presidencial de los Estados Unidos, Karoline Leavitt.

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo", expresó Leavitt en medio de una rueda de prensa.

De esta manera, queda pactado el primer encuentro entre ambos mandatarios, de los dos que tienen previstos. Así lo ratificó Donald Trump por medio de su red social, Truth Social, quien dio a conocer que antes de que termine este 2026, su homólogo chino viajará a Washington junto con su esposa.

“La primera dama Melania y yo también recibiremos al presidente Xi y a la Sra. Peng en una visita recíproca en Washington, D.C., en una fecha posterior de este año”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

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Asimismo, Trump señaló que tanto sus “representantes” como los de la nación asiática se encuentran “ultimando los preparativos para estas visitas históricas”.

“Espero con gran interés pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un evento trascendental”, añadió el presidente Donald Trump.

De esta manera, el primer viaje a China previsto por el mandatario de los Estados Unidos, en su segunda administración, queda reprogramado para el mes de mayo. Un espacio en el que ambos presidentes buscarán reconfigurar los lazos comerciales entre dos de las principales economías del mundo.

Recordemos que el pasado 16 de marzo el mandatario norteamericano solicitó a su homólogo chino aplazar este encuentro, previsto para finales de este mes e inicios de abril, debido a que considera que debe estar al frente de la ofensiva militar que adelanta Washington en contra del régimen de Irán en Medio Oriente.

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