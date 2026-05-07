¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?": las redes reaccionan a fragmento de la canción del Mundial 2026

Este jueves 7 de mayo, la cantante colombiana Shakira anunció que su nuevo tema musical “Dai Dai” será la canción oficial del Mundial de fútbol 2026.

Al respecto, muchos usuarios de redes sociales como Instagram, X, Facebook y TikTok se pronunciaron.

"¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?... Es una dura, pero yo creo que hay más artistas", dijo un usuario de Instagram.

Otra usuaria expresó también en Instagram: "Bueno, a mí me suena igual a lo que ha hecho anteriormente para una Copa del Mundo, salvando las distancias, claro está".

"A mí me gustó, pero tiene que hacer un poco más espectacular la canción, porque es un poco más de lo mismo", acotó otro navegador de internet, esta vez en X (Twitter).

El estreno completo del tema está previsto para el próximo 14 de mayo, de acuerdo con el equipo de la barranquillera.

El anuncio llegó mediante un breve video publicado en las redes sociales de la artista, donde aparece en un emblemático estadio de balompié.

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En el fragmento se ve a la artista ingresando al terreno de juego con el balón del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con motivo del Mundial.

El videoclip, de un minuto y siete segundos de duración, muestra una coreografía electrizante acompañada de ritmos caribeños y frases en inglés.

Antes de este material, Shakira ha hecho tres temas principales para Copas Mundiales de la FIFA, destacándose como una de las artistas más influyentes en este evento: 2006 (Alemania): "Hips Don't Lie" (versión Bamboo); 2010 (Sudáfrica): "Waka Waka (This Time for Africa)"; y 2014 (Brasil): "La La La (Brazil 2014)".