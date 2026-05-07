NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Shakira

¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?": las redes reaccionan a fragmento de la canción del Mundial 2026

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira, cantante colombiana junto a sus bailarines en fragmento de la canción de la Copa del Mundo 2026 - EFE
Shakira, cantante colombiana junto a sus bailarines en fragmento de la canción de la Copa del Mundo 2026 - EFE
Antes de este material, la barranquillera ha hecho tres temas principales para Copas Mundiales de la FIFA 2006, 2010 y 2014.

Este jueves 7 de mayo, la cantante colombiana Shakira anunció que su nuevo tema musical “Dai Dai” será la canción oficial del Mundial de fútbol 2026.

o

Al respecto, muchos usuarios de redes sociales como Instagram, X, Facebook y TikTok se pronunciaron.

"¿Shakira de nuevo?; ¿qué clase de Waka Waka es esto?... Es una dura, pero yo creo que hay más artistas", dijo un usuario de Instagram.

Otra usuaria expresó también en Instagram: "Bueno, a mí me suena igual a lo que ha hecho anteriormente para una Copa del Mundo, salvando las distancias, claro está".

o

"A mí me gustó, pero tiene que hacer un poco más espectacular la canción, porque es un poco más de lo mismo", acotó otro navegador de internet, esta vez en X (Twitter).

El estreno completo del tema está previsto para el próximo 14 de mayo, de acuerdo con el equipo de la barranquillera.

El anuncio llegó mediante un breve video publicado en las redes sociales de la artista, donde aparece en un emblemático estadio de balompié.

o

En el fragmento se ve a la artista ingresando al terreno de juego con el balón del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con motivo del Mundial.

El videoclip, de un minuto y siete segundos de duración, muestra una coreografía electrizante acompañada de ritmos caribeños y frases en inglés.

Antes de este material, Shakira ha hecho tres temas principales para Copas Mundiales de la FIFA, destacándose como una de las artistas más influyentes en este evento: 2006 (Alemania): "Hips Don't Lie" (versión Bamboo); 2010 (Sudáfrica): "Waka Waka (This Time for Africa)"; y 2014 (Brasil): "La La La (Brazil 2014)".

Temas relacionados:

Shakira

Canción

Mundial

Fútbol

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Deportes

Ver más
Deportivo La Guaira en partido ante Bolívar por Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El insólito gol producto de un error grosero del portero que impidió victoria histórica de equipo venezolano en Copa Libertadores

Neymar, futbolista brasileño - Foto: AFP
Neymar

Neymar fue absuelto de corrupción por el Tribunal Supremo español, que cerró el caso de su fichaje por el Barcelona

Esteban Andrada le propina un puño a un rival en el fútbol español - Foto: EFE
Fútbol español

Portero argentino rompe el silencio tras agredir con puñetazo a un rival en la liga española

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto @chynomiranda
Chyno Miranda

Fanáticos de Chyno Miranda reaccionan al verlo en el lanzamiento de lo nuevo de ‘Chino y Nacho’: “Se ve el esfuerzo que hace”

María Corina Machado y José Luis Martínez-Almeida - AFP
María Corina Machado

"Enfrentamos a la tiranía y la derrotamos": María Corina Machado tras recibir la Llave de Oro en Madrid

Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
Organización Mundial de la Salud

Cabo Verde prohíbe entrada a crucero con posible foco de hantavirus: esto es lo que se sabe

Abbas Araghchi y Vladimir Putin | Foto AFP
Rusia

Putin se reúne con el régimen de Irán: "Se ha demostrado que Irán cuenta con amigos y aliados", aseguró Abbas Araghchi

Nuevo pasaporte de Colombia - Foto: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia suspendió la expedición de pasaportes por una falla: esto dijo la entidad

Alec Baldwin, actor y comediante estadounidense - Foto: EFE
Alec Baldwin

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó el accidente durante el rodaje de ‘Rust’: "Quiero retirarme"

Donald Trump - Foto EFE
Estados Unidos

Trump confirma encuentro entre líderes de Israel y el Líbano para negociar un alto al fuego

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre