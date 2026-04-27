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Lunes, 27 de abril de 2026
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Fútbol español

Portero argentino rompe el silencio tras agredir con puñetazo a un rival en la liga española

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Esteban Andrada le propina un puño a un rival en el fútbol español - Foto: EFE
Esteban Andrada le propina un puño a un rival en el fútbol español - Foto: EFE
El guardameta de 35 años, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por propinarle un puñetazo a un rival.

El portero del Real Zaragoza, el argentino Esteban Andrada, se expone a una larga sanción por golpear en la cara a un jugador del Huesca, después de ser expulsado este domingo en un partido de la Segunda División española.

El guardameta de 35 años, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, pero acto seguido se fue hacia ese jugador rival y lo agredió con un fuerte puñetazo, lo que desató un altercado en el campo en el tiempo de descuento.

El portero del Huesca, Dani Jiménez, y el zaragocista Dani Tasende también fueron expulsados posteriormente.

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El Huesca, que jugaba en casa, aguantó hasta lograr una victoria 1-0 en el derbi regional.

Andrada, cedido por el Monterrey mexicano, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por la agresión, además del partido de suspensión por la tarjeta roja.

En un vídeo, el portero dijo estar "muy arrepentido" y pidió perdón a Jorge Pulido.

Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, dijo en un video publicado en redes sociales.

A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, agregó.

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En ese sentido, señaló que “no lo volvería hacer” y también pidió disculpas a Jorge Pulido “porque somos colegas”. ”Acá estoy para asumir las consecuencias”, resaltó.

Su club también emitió unos disculpas públicas.

"Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido", señaló el Zaragoza en un comunicado.

"Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible", añadió.

"Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes", concluyó el comunicado del club maño.

Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.

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