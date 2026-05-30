Petro le envía fuerte mensaje al senador republicano y observador de las elecciones en Colombia, Bernie Moreno: “somos libres y punto”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue haciendo campaña, a pesar de tener 10 expedientes y procesos activos en la comisión de investigación y acusación de la cámara de representantes por presunta participación indebida en política. Desde la plaza de la paz en barranquilla, y a horas de las elecciones presidenciales, Petro, se refirió a los candidatos de la oposición de manera despectiva.

Petro también lanzó un duro mensaje contra el congresista republicano Bernie Moreno, quien alertó sobre los riesgos durante las elecciones en Colombia de las que será observador internacional.

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El mandatario dijo en tono altivo que ningún personaje extranjero debe enseñar al país quien está equivocado o no. Además, de manera tajante rechazó que el presidente Donald Trump estuviera pensando en una posible intervención militar. Moreno advirtió sobre esta posibilidad sólo si la nación suramericana llegara a tomar el camino equivocado.

“Ni Noboa, ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quien esté equivocado o no. Somos libres y punto y pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su ejército nos hizo libres para siempre”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“El presidente Donald Trump, con el que hablé personalmente y somos amigos, no tomará la idea tonta de algunas cabezas calientes que sin ser gringos quieren demostrar que son gringos, el presidente Donald Trump jamás invadirá Colombia, porque nos está yendo bien, actuando juntos, apresando capos del narcotráfico por montones, incautado miles de toneladas de cocaína y disminuyendo los cultivos de hoja de coca en nuestro país que disparó el gobierno de Duque”, complementó Petro.

Por otra parte y como es habitual, durante el fin de semana electoral, Colombia cerró temporalmente sus pasos terrestres y fluviales con Venezuela. La medida iniciará este sábado a las 6:00 pm y terminará el lunes a las seis de la mañana con el fin de garantizar la seguridad de los comicios.

Durante este período mencionado, no se permitirá el paso de peatones, vehículos livianos, ni pesados por los puentes internacionales que comunican a ambas naciones como el Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, Atanasio Girardot y la Unión.