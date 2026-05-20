El Aston Villa goleó al Friburgo y se quedó con la Europa League: así fue como 'Dibu' Martínez desató la locura en Estambul

Este miércoles 20 de mayo es una fecha que seguramente no podrán olvidar los fanáticos del club inglés Aston Villa.

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El conjunto 'villano' goleó a la escuadra alemana Friburgo 0 - 3 para quedarse con el título de la UEFA Europa League.

Los goles fueron firmados por el belga Youri Tielemans en el minuto 40. Poco después, en el 45 + 2, llegó el tanto del argentino Emiliano Buendía.

La 'guinda del pastel' la puso el británico Morgan Elliot Rogers, en el minuto 57 de la segunda parte.

Antes de iniciar el partido parecía que el Aston Villa ya lo ganaba, pues el portero argentino 'Dibu' Martínez desató la locura en el Tüpraş Stadium (Estambul, Turquía) al momento en que saltó al terreno de juego para calentar.

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En ese instante, los aficionados del equipo 'villano' ovacionaron al campeón del mundo entre aplausos y cánticos.

Este es el primer gran trofeo europeo para el Aston Villa en 44 años, siendo su título continental más reciente la Copa de Europa (ahora Champions League) conquistada en 1982.

La UEFA Europa League (conocida oficialmente como Liga Europa de la UEFA) es la segunda competición de clubes de fútbol más importante y prestigiosa de Europa.

La Copa de la UEFA cambió su nombre a UEFA Europa League en la temporada 2009/2010 como parte de una reestructuración estratégica impulsada por la UEFA.

El objetivo fue modernizar el torneo, aumentar su atractivo comercial, mejorar su formato con la creación de una fase de grupos amplia y equiparar su identidad corporativa a la de la exitosa UCL.