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Lunes, 01 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Los grupos criminales están apoyando a Iván Cepeda": advertencia de Germán Rodríguez sobre triunfo de Iván Cepeda en territorios controlados por disidencias de FARC

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El senador hizo un llamado a que el candidato Iván Cepeda “salga a un debate” con Abelardo de la Espriella.

En el programa La Mañana de NTN24, Germán Rodríguez, senador electo por el partido Salvación Nacional, analizó el triunfo del candidato presidencial Iván Cepeda en zonas controladas por las disidencias de las FARC.

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“Es muy fácil de entender, Colombia se polarizó, donde delinquen los grupos criminales, donde hubo constreñimiento electoral ganó el candidato u heredero de las FARC que es Iván Cepeda”, explicó Rodríguez.

En ese contexto, advirtió que “la segunda vuelta va a ser polarizada y vamos a tener una de las votaciones más históricas de Colombia, porque son las más importantes de los últimos 100 años”.

“Los grupos criminales que están apoyando a Iván Cepeda están haciendo lo imposible para que él quede”, reiteró Rodríguez.

Debates de candidatos presidenciales

Rodríguez sentenció que es importante que “Colombia deba saber a quién va a elegir”, por eso señala que “Cepeda dice que si va a debates y no nos importa que lleve papelitos, porque él hace sus discursos o se los hacen y él los lee, no nos interesa, pero que salga a un debate”, recalcó.

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El senador por último indicó que “los grupos armados ilegales están invirtiendo esta vida y la otra en toneladas de dólares para la campaña” de Cepeda.

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