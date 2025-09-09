¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?
Este martes Israel ejecutó un ataque con explosivos contra altos mandos de Hamás, que se encuentran en Doha, capital catarí, para adelantar negociaciones de cese al fuego con Catar y Egipto como intermediarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar condenó enérgicamente los ataques en su territorio y los calificó como una “violación” a su soberanía.
Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que fue una operación "totalmente independiente".
"Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", dijo.
¿Qué implicaciones tiene este ataque de Israel?
El análisis en Ángulo de NTN24 con Alberto Sotillos, analista internacional, y Junior Jesús Aguirre, magister en derechos humanos e historia judía, y Néstor Rosanía, analista.