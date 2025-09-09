NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El análisis en Ángulo de NTN24 con Alberto Sotillos, analista internacional, y Junior Jesús Aguirre, magister en derechos humanos e historia judía, y Néstor Rosanía, analista.

Este martes Israel ejecutó un ataque con explosivos contra altos mandos de Hamás, que se encuentran en Doha, capital catarí, para adelantar negociaciones de cese al fuego con Catar y Egipto como intermediarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar condenó enérgicamente los ataques en su territorio y los calificó como una “violación” a su soberanía.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que fue una operación "totalmente independiente".

"Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", dijo.

¿Qué implicaciones tiene este ataque de Israel?

El análisis en Ángulo de NTN24 con Alberto Sotillos, analista internacional, y Junior Jesús Aguirre, magister en derechos humanos e historia judía, y Néstor Rosanía, analista.

Temas relacionados:

Israel - Hamás

Franja de Gaza

Gaza

Guerra en Gaza

Israel

Catar

Qatar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei - AFP
Argentina

El presidente Javier Milei sufrió un ataque con piedras cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires

Helicóptero de la Policía de Colombia - Foto de referencia: EFE
Policía de Colombia

Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
Shakira

Shakira llora al cantar la que sería la última canción dedicada a Piqué: nunca antes se le vio tan triste en un escenario

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Cartel de Los Soles

Desde Argentina hasta República Dominicana: Estos son los países que han declarado el Cartel de los Soles como "organización terrorista"

Javier Milei - AFP
Argentina

El presidente Javier Milei sufrió un ataque con piedras cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

Helicóptero de la Policía de Colombia - Foto de referencia: EFE
Policía de Colombia

Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Hinchada de Millonarios - Foto AFP/ Zapatos desde la tribuna - Foto X @WinSportsTV
Fútbol colombiano

Hinchas de Millonarios lanzan sus zapatos desde la tribuna como acto de protesta por el rendimiento del equipo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal