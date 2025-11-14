Entre altercados terminó el juego entre la selección de Francia y Colombia en el Mundial de Qatar 2025

El juego por los dieciseisavos de la Copa Mundial de Qatar, de la categoría Sub-17 entre Francia y Colombia, terminó en altercados. Tras el pitazo final del árbitro central, se dio un cruce entre jugadores de la Tricolor y el conjunto galo.

Los cafeteros quedaron eliminados del certamen mundialista, luego de caer 2 goles por 0 ante los franceses, que con la victoria aseguraron su participación en los octavos de final de la competencia.

Un juego que durante los 90 minutos estuvo marcado por las polémicas, la frustración y la euforia, lo cual llevó a que no terminara de la mejor manera.

Una vez finalizó el encuentro, dentro de la cancha se presentó una gresca entre jugadores de ambas selecciones, según se evidenció en imágenes que circularon por medio de las redes sociales durante unas horas, las cuales posteriormente fueron retiradas de las mismas, teniendo en cuenta la integridad de los deportistas, que son menores de edad.

VEA TAMBIÉN Atlético Nacional, el equipo más cotizado entre los clubes clasificados a los cuadrangulares finales de la liga en Colombia o

Al parecer, el altercado se habría presentado debido a los repetitivos gestos provocativos y burlescos de un integrante de la selección de Francia a los futbolistas cafeteros, tanto en medio del juego como finalizado el mismo. Situaciones que desataron la molestia de los sudamericanos que, impotentes por la eliminación, reaccionaron.

En medio de la gresca entre jugadores de ambas selecciones se habrían presentado confrontaciones verbales, empujones y forcejeos en los cuales también se habrían visto vinculados integrantes de los cuerpos técnicos.

Y es que los últimos minutos del encuentro entre Francia y Colombia fueron intensos, pues sobre los 90+5 los galos ampliaron el marcador por medio de Pierre Mounguengue y tres minutos después fue eliminado el delantero colombiano Santiago Londoño, un acto que alteró las emociones dentro del partido.

VEA TAMBIÉN Confirman artistas colombianos protagonistas del espectáculo de medio tiempo en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor o

Frente a estos hechos que empañaron el espectáculo futbolístico, hasta el momento la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no se ha pronunciado, pero seguramente, después de evaluar estos actos, tomará medidas con la finalidad de que situaciones como estas no se repitan.