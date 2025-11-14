NTN24
Partido Francia vs Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 - Foto: captura X
Partido Francia vs Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 - Foto: captura X
Mundial Sub-17

Entre altercados terminó el juego entre la selección de Francia y Colombia en el Mundial de Qatar 2025

noviembre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor se despidió del certamen mundialista, en un encuentro que estuvo marcado por las polémicas, la frustración y la euforia.

El juego por los dieciseisavos de la Copa Mundial de Qatar, de la categoría Sub-17 entre Francia y Colombia, terminó en altercados. Tras el pitazo final del árbitro central, se dio un cruce entre jugadores de la Tricolor y el conjunto galo.

Los cafeteros quedaron eliminados del certamen mundialista, luego de caer 2 goles por 0 ante los franceses, que con la victoria aseguraron su participación en los octavos de final de la competencia.

Un juego que durante los 90 minutos estuvo marcado por las polémicas, la frustración y la euforia, lo cual llevó a que no terminara de la mejor manera.

Una vez finalizó el encuentro, dentro de la cancha se presentó una gresca entre jugadores de ambas selecciones, según se evidenció en imágenes que circularon por medio de las redes sociales durante unas horas, las cuales posteriormente fueron retiradas de las mismas, teniendo en cuenta la integridad de los deportistas, que son menores de edad.

o

Al parecer, el altercado se habría presentado debido a los repetitivos gestos provocativos y burlescos de un integrante de la selección de Francia a los futbolistas cafeteros, tanto en medio del juego como finalizado el mismo. Situaciones que desataron la molestia de los sudamericanos que, impotentes por la eliminación, reaccionaron.

En medio de la gresca entre jugadores de ambas selecciones se habrían presentado confrontaciones verbales, empujones y forcejeos en los cuales también se habrían visto vinculados integrantes de los cuerpos técnicos.

Y es que los últimos minutos del encuentro entre Francia y Colombia fueron intensos, pues sobre los 90+5 los galos ampliaron el marcador por medio de Pierre Mounguengue y tres minutos después fue eliminado el delantero colombiano Santiago Londoño, un acto que alteró las emociones dentro del partido.

o

Frente a estos hechos que empañaron el espectáculo futbolístico, hasta el momento la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no se ha pronunciado, pero seguramente, después de evaluar estos actos, tomará medidas con la finalidad de que situaciones como estas no se repitan.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

