Ciudad latinoamericana aparece en inédito listado de lugares que no se recomiendan visitar en 2026

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en todo el mundo en los últimos años, motivo por el cual las revistas especializadas y los influenciadores suelen recomendar los destinos más valorados.

No obstante, recientemente un reconocido portal dedicado al turismo sorprendió al publicar el inédito listado de lugares a los cuales no recomienda visitar en 2026.

Aprovechando que se acerca el fin del año, el portal Fodor's publicó un listado de los lugares a los cuales no recomienda visitar, en el cual aparece una importante ciudad latinoamericana, pero no para hacer un boicot en contra de estos destinos, sino para crear conciencia sobre el impacto ambiental que está generando el turismo desproporcionado.

“Lo decimos año tras año: la lista No es un llamado al boicot. Su propósito es destacar los destinos donde el turismo ejerce presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales”, señala el reconocido portal sobre el famoso listado.

Se trata de Ciudad de México, la capital mexicana que recibe a alrededor de 3 millones de turistas de todo el mundo al año.

La capital mexicana se ubica en el sexto puesto de los ocho lugares del listado del reconocido portal.

“El 4 de julio, estallaron grandes protestas en la Ciudad de México contra la gentrificación, los alquileres a corto plazo y el aumento de las rentas, con algunas manifestaciones que se tornaron violentas. Los turistas extranjeros fueron acosados por personas con y sin mascarillas. Se rompieron ventanas y se saquearon existencias de negocios turísticos. Abundaban los carteles que decían "México para los mexicanos" y "Fuera gringos", explica el portal de turismo.

Cabe recordar que Ciudad de México albergará cinco encuentros del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, incluido el encuentro inaugural, por lo que se espera que millones de turistas visiten el país norteamericano el próximo año.

Por otra parte, la Antártica lidera el listado dadas las repercusiones ambientales que están generando las visitas a sus glaciares.

En segundo lugar, se ubican las Islas Canarias, que atraen a millones de turistas por su clima cálido incluso en el invierno europeo. No obstante, la isla está atravesando por una crisis en su infraestructura y escasez de agua.

El listado lo completan, los glaciares del Parque Nacional Glacier, en Estados Unidos; la isla Sacra, en Italia; la región suiza de Jungfrau; la ciudad de Mombasa, en Kenia, y el barrio de Montmartre, en París.