Falleció Frank Gehry, el arquitecto retratado en Los Simpson famoso por sus creaciones de torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado

El arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry, uno de los pocos en su profesión que alcanzó el estatus de superestrella en todo el mundo, falleció este viernes a los 96 años.

Creador de edificios emblemáticos como el Museo Guggenheim de Bilbao (España) o el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, Gehry falleció "esta mañana en su casa de Santa Mónica tras una breve enfermedad respiratoria", indicó su oficina en un correo electrónico.

Gehry fue quizás el más destacado de los llamados "arquitectos estrella" —un grupo de élite que incluye a Renzo Piano, Rem Koolhaas, Norman Foster y otros— y disfrutó de su fama.

"Hay quienes diseñan edificios que no son técnica ni financieramente buenos, y hay quienes sí lo son", declaró a The Independent en 2009. "Dos categorías: simple".

Su genio artístico y su audacia brillaron en sus complejos diseños, como las "velas" de cristal de la Fundación Louis Vuitton en París.

Popularizó la arquitectura contemporánea y se convirtió en tal sensación que apareció en "Los Simpsons", todo ello mientras insistía en que era un simple creador de edificios.

Nacido como Frank Owen Goldberg en Toronto el 28 de febrero de 1929 en el seno de una familia judía que se mudaría a Estados Unidos a finales de la década de 1940, cambió su nombre a Gehry para evitar ser blanco del antisemitismo.

Estudió arquitectura en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, graduándose en 1954 antes de alistarse en el Ejército de los Estados Unidos y posteriormente continuar sus estudios de urbanismo en la Universidad de Harvard, aunque no los terminó.

Gehry finalmente regresó a Los Ángeles para comenzar su carrera trabajando para Victor Gruen, pionero en el diseño de centros comerciales.

Trabajó en París con Andrew Remondet en 1961 antes de regresar a Los Ángeles, donde fundó su propio estudio de arquitectura al año siguiente.

Las décadas de 1970 y 1980 marcarían el inicio de una larga serie de sus logros arquitectónicos más audaces e innovadores, muchos de ellos en el sur de California.

Cercano a la escena artística vanguardista "funk" de California, el estilo deconstruccionista y experimental de Gehry, a veces tildado de tosco, es difícil de categorizar.

Muchos de sus edificios (fachadas metálicas de formas irregulares que pueden parecer papel arrugado) solo pudieron realizarse con la ayuda de herramientas de diseño informático, que él adoptó plenamente.