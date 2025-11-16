NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Despliegue militar

El grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Las fuerzas militares estadounidenses, según el Gobierno Trump, están desplegadas en el Caribe para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y proteger a Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos informó que el grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación ‘Lanza del Sur’.

o

“El despliegue de las fuerzas marítimas en el área de responsabilidad del SOUTHCOM se producen después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Carrier Strike Group que apoyara la directiva del presidente (Trump) de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y luchar contra el narcoterrorismo en defensa de la patria”, se lee en el documento.

En esa línea, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, afirmó: “Mediante el compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

"La operación del USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group representa un paso para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad de la patria estadounidense", acotó.

Asimismo, en la circular dada a conocer este domingo, el Comando Sur aclara que el grupo de ataque del portaviones se unirá a las fuerzas conjuntas que ya se encuentran en el Mar Caribe, incluido el Iwo Jima Amphibious Ready Group y la unidad expedicionaria marina embarcada, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

o

"Los líderes de nuestra nación han llamado al Gerald R. Ford Carrier Strike Group como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde importa, cuando importa", dijo el contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Carrier Strike Group 12.

El comunicado prosigue: “Con más de 4.000 marineros y docenas de aviones tácticos a bordo, Gerald R. Ford proporciona a los comandantes combatientes y a los líderes civiles de Estados Unidos una mayor capacidad para proyectar poder a través de operaciones sostenidas en el mar”.

“El portaviones, el primero en su clase, puede catapultar simultáneamente el lanzamiento y la recuperación de aviones de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones asignadas”, agrega la notificación.

Después de partir para su despliegue el 24 de junio de 2025, el grupo de ataque del portaviones, según se manifiesta en este comunicado, “llevó a cabo operaciones de ataque multidominio en el Océano Atlántico antes de transitar hacia el este hacia el área de operaciones de la Sexta Flota de los EE. UU., navegar sobre el Círculo Polar Ártico y a lo largo del Mar Mediterráneo con múltiples aliados y socios, participar en las actividades de vigilancia mejorada Neptune Strike 25-2 y 25-3 de la OTAN y realizar escalas en puertos en Croacia, Francia, Alemania, Noruega y España”.

“La fuerza llegó al área de responsabilidad de SOUTHCOM después de un tránsito hacia el oeste a través del Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre y un viaje transoceánico”, recordó la instancia.

o

Junto con Gerald R. Ford, cabe puntualizar, el grupo de ataque de portaviones aporta recursos de guerra adicionales capaces, letales y adaptables, incluidos los nueve escuadrones embarcados del Carrier Air Wing Eight, los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke del Destroyer Squadron Two USS Bainbridge (DDG 96) y USS Mahan (DDG 72), y el buque de comando integrado de defensa aérea y antimisiles USS Winston S. Churchill (DDG 81).

Las fuerzas militares estadounidenses, según el Gobierno Trump, están desplegadas en el Caribe para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y proteger a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Comando Sur

Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Actualidad

Ver más
CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre - Foto EFE
Cumbre de la Celac

CELAC y UE se reúnen en el Caribe en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump

Nicolás Maduro

Maduro sumará App de espionaje a su plan de defensa para que la gente reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre - Foto EFE
Cumbre de la Celac

CELAC y UE se reúnen en el Caribe en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump

Nicolás Maduro

Maduro sumará App de espionaje a su plan de defensa para que la gente reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

Cristiano Ronaldo en el juego entre Portugal e Irlanda - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue el picante gesto de Cristiano Ronaldo previo a su expulsión en juego contra Irlanda en el que Portugal no logró asegurar su cupo al Mundial

Valeria Di Martino
Miss Venezuela

¿Realmente la más bella?: La hija de un alcalde chavista se lleva una corona en el Miss Venezuela

Presos políticos

Secuestran a otro coordinador del partido de María Corina Machado en Zulia: Víctor González fue capturado por encapuchados

Shakira | Foto: AFP
Shakira

Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre