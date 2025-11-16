A través de un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos informó que el grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación ‘Lanza del Sur’.

“El despliegue de las fuerzas marítimas en el área de responsabilidad del SOUTHCOM se producen después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Carrier Strike Group que apoyara la directiva del presidente (Trump) de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y luchar contra el narcoterrorismo en defensa de la patria”, se lee en el documento.

En esa línea, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, afirmó: “Mediante el compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

"La operación del USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group representa un paso para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad de la patria estadounidense", acotó.

Asimismo, en la circular dada a conocer este domingo, el Comando Sur aclara que el grupo de ataque del portaviones se unirá a las fuerzas conjuntas que ya se encuentran en el Mar Caribe, incluido el Iwo Jima Amphibious Ready Group y la unidad expedicionaria marina embarcada, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

"Los líderes de nuestra nación han llamado al Gerald R. Ford Carrier Strike Group como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde importa, cuando importa", dijo el contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Carrier Strike Group 12.

El comunicado prosigue: “Con más de 4.000 marineros y docenas de aviones tácticos a bordo, Gerald R. Ford proporciona a los comandantes combatientes y a los líderes civiles de Estados Unidos una mayor capacidad para proyectar poder a través de operaciones sostenidas en el mar”.

“El portaviones, el primero en su clase, puede catapultar simultáneamente el lanzamiento y la recuperación de aviones de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones asignadas”, agrega la notificación.

Después de partir para su despliegue el 24 de junio de 2025, el grupo de ataque del portaviones, según se manifiesta en este comunicado, “llevó a cabo operaciones de ataque multidominio en el Océano Atlántico antes de transitar hacia el este hacia el área de operaciones de la Sexta Flota de los EE. UU., navegar sobre el Círculo Polar Ártico y a lo largo del Mar Mediterráneo con múltiples aliados y socios, participar en las actividades de vigilancia mejorada Neptune Strike 25-2 y 25-3 de la OTAN y realizar escalas en puertos en Croacia, Francia, Alemania, Noruega y España”.

“La fuerza llegó al área de responsabilidad de SOUTHCOM después de un tránsito hacia el oeste a través del Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre y un viaje transoceánico”, recordó la instancia.

Junto con Gerald R. Ford, cabe puntualizar, el grupo de ataque de portaviones aporta recursos de guerra adicionales capaces, letales y adaptables, incluidos los nueve escuadrones embarcados del Carrier Air Wing Eight, los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke del Destroyer Squadron Two USS Bainbridge (DDG 96) y USS Mahan (DDG 72), y el buque de comando integrado de defensa aérea y antimisiles USS Winston S. Churchill (DDG 81).

Las fuerzas militares estadounidenses, según el Gobierno Trump, están desplegadas en el Caribe para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y proteger a Estados Unidos.