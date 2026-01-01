Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Las autoridades de Suiza temen que haya decenas de muertos tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montan.

De acuerdo con informes de la Policía, en medio de los festejos en el popular resort turístico, un "fuego de origen indeterminado" se originó en el bar del sitio, muy popular entre los turistas en Europa.

"Varias decenas de personas se presumen muertas", afirmó a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos "están siendo tratados", agregó.

Se informó que el suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, lo que los llevó a declarar el estado de emergencia. Muchos de los afectados estaban siendo trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un "ataque".

Según el sitio web de Crans-Montana, citado por la Agencia AFP, el fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza.

"Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas", señaló el comunicado de la policía cantonal. "La operación sigue en curso", agregó.

En un mensaje en la red social X, el presidente suizo Guy Parmelin lamentó la "terrible tragedia".

"Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto", escribió.