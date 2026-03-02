NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán continúa “atacando indiscriminadamente posiciones militares y civiles en toda la región”, denuncia EE. UU. con impactante video

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Comando Central de Estados Unidos
Comando Central de Estados Unidos
El Comando Central informó que las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para eliminar esta amenaza.

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que el régimen de irán continúa lanzando misiles balísticos y atacando “posiciones militares y civiles en toda la región”.

“Irán continúa lanzando misiles balísticos maliciosamente, atacando indiscriminadamente posiciones militares y civiles en toda la región”, indicaron.

“Las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para eliminar esta amenaza. Como ha dicho el presidente, nuestra determinación nunca ha sido más firme”, agregaron.

Minutos antes, el ejército de Estados Unidos también confirmó que cuatro militares de su país habían muerto en la guerra contra el régimen Irán.

o

En uno de sus informes, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), confirmó que "cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses habían muerto en combate".

"El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas", escribió el Centcom en X, sin revelar detalles sobre la ubicación o la identidad del militar fallecido.

Además, señaló que "las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso. Las identidades de los caídos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares".

El presidente Donald Trump llamó este domingo a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

o

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

En ese entonces, prometió "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses.

"Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización", agregó.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Israel - Irán

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
Entrenador

Francisco 'Pacho' Maturana fue incluido en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol por reconocida revista

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán tras primera ronda de diálogos

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Familiares de presos políticos en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Familiares de presos políticos

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre