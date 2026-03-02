Régimen de Irán continúa “atacando indiscriminadamente posiciones militares y civiles en toda la región”, denuncia EE. UU. con impactante video

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que el régimen de irán continúa lanzando misiles balísticos y atacando “posiciones militares y civiles en toda la región”.

“Irán continúa lanzando misiles balísticos maliciosamente, atacando indiscriminadamente posiciones militares y civiles en toda la región”, indicaron.

“Las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para eliminar esta amenaza. Como ha dicho el presidente, nuestra determinación nunca ha sido más firme”, agregaron.

Minutos antes, el ejército de Estados Unidos también confirmó que cuatro militares de su país habían muerto en la guerra contra el régimen Irán.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos confirmó primeras bajas de militares durante operación contra el régimen de Irán o

En uno de sus informes, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), confirmó que "cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses habían muerto en combate".

"El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas", escribió el Centcom en X, sin revelar detalles sobre la ubicación o la identidad del militar fallecido.

Además, señaló que "las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso. Las identidades de los caídos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares".

El presidente Donald Trump llamó este domingo a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

En ese entonces, prometió "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses.

"Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización", agregó.