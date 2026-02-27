NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El abogado del dictador venezolano señala que el Gobierno de Estados Unidos ha interferido con los derechos constitucionales de su cliente.

Tras ser capturado el 3 de enero en una operación militar, el dictador venezolano Nicolás Maduro se enfrenta a la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, su caso parece haber tomado un nuevo rumbo luego de que su abogado, Barry Pollack, solicitara desestimar la acusación en su contra ante la imposibilidad para pagar su defensa por estar incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En caso de que el juez niegue la solicitud, Pollack pide como alternativa autorización para retirarse de la defensa de su cliente. El abogado alega que el Gobierno de Estados Unidos ha interferido con los derechos constitucionales de Maduro.

Según dice, se ha violado la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que reza que “toda persona acusada de un delito grave tiene derecho a contar con asistencia legal y a elegir a su propio abogado”. Además, el abogado alega que la Quinta Enmienda también se ha vulnerado, pues esta dice que “nadie será privado de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”.

“El señor Nicolás Maduro Moros, por medio de su abogado, abajo firmante, solicita respetuosamente a este tribunal ante el honorable Alvin K. Hellerstein, en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, 500 Pearl Street, Nueva York, que dicte una orden de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 12B para desestimar la cuarta acusación sustitutiva. Una alternativa en la medida en que este tribunal deniegue la moción de desestimación, el abogado del señor Maduro solicita autorización para retirarse”, detalla.

Estas son las pruebas que presentó la defensa de Maduro para desestimar la acusación en su contra en EE. UU.

Para sustentar tal petición, el abogado Barry Pollack presentó una serie de pruebas y documentos organizados como ‘exhibits’ o evidencias agrupadas:

Evidencia A: incluye una declaración de Henry Rodríguez Facchinetti, jefe de litigio de la Procuraduría General de Venezuela, quien afirma que el Estado venezolano tiene la obligación legal de cubrir todos los gastos de defensa de Maduro y que los fondos propuestos "no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva ni con ninguna otra actividad ilegal".

Evidencia B: contiene una declaración jurada firmada por el propio Nicolás Maduro, donde asegura haber confiado en que el régimen venezolano cubriría los honorarios de su defensa.

Evidencia C: presenta la declaración jurada de Pollack, quien explica que solicitó el 7 de enero una licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para recibir fondos del régimen venezolano. Según el abogado, la OFAC emitió el 9 de enero una licencia que lo permitía, pero tres horas después emitió una licencia enmendada que eliminó la autorización para Maduro, permitiendo únicamente pagos provenientes de fondos personales del acusado o conjuntos con su esposa Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos.

Evidencia D: Incluye la declaración de Timothy O'Toole, experto en sanciones del Departamento del Tesoro, quien señala que normalmente OFAC sí permite que un tercero pague la defensa legal de una persona sancionada.

