Se viraliza video de serpiente pitón gigante nadando en las inundadas calles de Indonesia tras torrenciales lluvias
Cientos de personas, incluyendo decenas de turistas, han tenido que ser evacuados de algunas partes de Bali debido a las inundaciones que azotan esta turística isla de Indonesia, informó un funcionario local.
Desde el lunes por la noche varios distritos de Bali y la capital provincial, Denpasar, se encuentran bajo el agua debido a intensas precipitaciones, indicó I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, alto funcionario de la agencia local de gestión de catástrofes.
Debido a estas inundaciones, se han presenciado gigantescas serpientes pitón nadando por las calles inundadas y las imágenes de estos animales se volvieron virales en Internet.
En el distrito de Badung, varios cafés y una gasolinera quedaron sumergidos, por lo que turistas tuvieron que ser evacuados a bordo de embarcaciones neumáticas.
Una treintena de turistas extranjeros fueron evacuados el martes debido a las inundaciones, según el funcionario.
En total, alrededor de 350 personas tuvieron que refugiarse temporalmente en albergues debido a la crecida de las aguas el martes, declaró Gede, añadiendo que la mayoría pudo regresar a sus hogares una vez que el agua descendió.
No se ha reportado ningún fallecimiento a causa de las inundaciones, precisó.
Las lluvias torrenciales también obligaron a desviar dos vuelos internacionales con destino a Bali más temprano este martes, y otros tres vuelos de salida fueron retrasados, indicó un portavoz del aeropuerto en un comunicado.
En septiembre, inundaciones repentinas que afectaron algunas zonas de Bali dejaron al menos 18 muertos y cuatro desaparecidos.