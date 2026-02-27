NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Inundaciones

Se viraliza video de serpiente pitón gigante nadando en las inundadas calles de Indonesia tras torrenciales lluvias

febrero 27, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Serpiente Pitón nadando en calles inundadas de Indonesia / FOTO: EFE - captura de video
Más de 72 horas de fuertes aguaceros en este país han provocados inundaciones históricas y la evacuación de barrios enteros.

Cientos de personas, incluyendo decenas de turistas, han tenido que ser evacuados de algunas partes de Bali debido a las inundaciones que azotan esta turística isla de Indonesia, informó un funcionario local.

Desde el lunes por la noche varios distritos de Bali y la capital provincial, Denpasar, se encuentran bajo el agua debido a intensas precipitaciones, indicó I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, alto funcionario de la agencia local de gestión de catástrofes.

Debido a estas inundaciones, se han presenciado gigantescas serpientes pitón nadando por las calles inundadas y las imágenes de estos animales se volvieron virales en Internet.

En el distrito de Badung, varios cafés y una gasolinera quedaron sumergidos, por lo que turistas tuvieron que ser evacuados a bordo de embarcaciones neumáticas.

Una treintena de turistas extranjeros fueron evacuados el martes debido a las inundaciones, según el funcionario.

En total, alrededor de 350 personas tuvieron que refugiarse temporalmente en albergues debido a la crecida de las aguas el martes, declaró Gede, añadiendo que la mayoría pudo regresar a sus hogares una vez que el agua descendió.

No se ha reportado ningún fallecimiento a causa de las inundaciones, precisó.

Las lluvias torrenciales también obligaron a desviar dos vuelos internacionales con destino a Bali más temprano este martes, y otros tres vuelos de salida fueron retrasados, indicó un portavoz del aeropuerto en un comunicado.

En septiembre, inundaciones repentinas que afectaron algunas zonas de Bali dejaron al menos 18 muertos y cuatro desaparecidos.

Temas relacionados:

Inundaciones

Indonesia

Sucesos

Animales

Peligro

