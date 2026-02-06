Explosión en mina de Colombia deja seis personas atrapadas: "No tenemos certeza de si están con vida"

Seis trabajadores quedaron atrapados tras una explosión este jueves en una mina de carbón en el municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, en una zona rica en minerales, informaron bomberos locales.

"En la mina Mata Siete, ubicada en la vereda (aldea) Peñas del municipio de Guachetá, en límites con el departamento de Boyacá, se produjo una explosión que dejó a seis mineros atrapados", expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en la red social X.

El funcionario señaló que "la alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate".

VEA TAMBIÉN Avianca anuncia reactivación de vuelos directos entre Bogotá y Caracas: ya hay fecha o

“No tenemos aún certeza de si están a salvo, si sobrevivieron o si, lamentablemente, ya se trata de un desenlace fatal”, agregó.

"Se reportó una explosión por gas metano en una mina de carbón. Pero no sabemos el estado de las personas atrapadas", informó Albeiro Aguillón, comandante de los Bomberos Voluntarios del municipio de Chocontá, a poco más de una hora en auto desde Bogotá.

Las autoridades y los equipos de rescate intentan acceder a la mina, sepultada bajo escombros. El jefe de bomberos no ofreció más detalles.

"No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual", agregó la información.

Los accidentes como derrumbes y explosiones en yacimientos mineros son comunes en el país y a menudo mortíferos, especialmente aquellos en minas que operan de forma ilegal y sin las medidas de seguridad necesarias.