Murió Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', a los 53 años

Este jueves falleció el actor estadounidense Eric Dane, conocido por su trayectoria en televisión y cine, a los 53 años.

El reconocido artista llevaba casi un año enfrentando un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dice el mensaje de su familia.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño”, añade el comunicado.

Dane interpretó al doctor Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy y, posteriormente, consolidó su carrera al interpretar a Cal Jacobs en la serie juvenil Euphoria.