Secretario Rubio dice que asesores de Trump, Witkoff y Kushner, están viajando "ahora mismo" para tener reuniones importantes sobre Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que los asesores del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner están viajando "ahora mismo" para tener importantes reuniones sobre Irán.

Witkoff y Kushner se unirán nuevamente a la delegación de Estados Unidos que participará en las conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania en Ginebra la próxima semana.

En Ginebra, cabe resaltar, el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza informó que Estados Unidos también llevará a cabo allí una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El anuncio de Rubio se conoció durante una rueda de prensa en Bratislava en medio de su visita a Eslovaquia, una de las paradas que forma parte de su gira diplomática por Europa.

Este mismo domingo, Rubio calificó de "preocupante" un informe de cinco aliados europeos que culpan a Rusia de matar al fallecido crítico del Kremlin Alexéi Navalny usando toxina de ranas venenosas y agregó que Washington no tenía motivos para cuestionarlo.

"Obviamente, conocemos el informe. Es un informe preocupante. Conocemos el caso del señor Navalny y, desde luego, no tenemos motivos para cuestionarlo", declaró Rubio a los periodistas.

En una declaración conjunta, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos dijeron el sábado que los análisis de muestras del cuerpo de Navalny confirmaron "de manera concluyente" la presencia de 'epibatidina', una toxina de las ranas venenosas de Sudamérica y que no se encuentra de forma natural en Rusia.

El gobierno ruso, que ha negado repetidamente cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny mientras estaba detenido en una colonia penal del Ártico hace dos años, desestimó las últimas acusaciones como "un engaño de propaganda occidental", según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos no se unió a la declaración, Rubio señaló que se trataba de un esfuerzo de Europa. "Simplemente no fue nuestro empeño. A veces los países actúan según la información que han recopilado", expresó.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha sido bien recibido durante su paso por Europa y el sábado fue ovacionado en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, Alemania.

En ese evento, Rubio afirmó que, aunque el hogar de Estados Unidos esté en el hemisferio occidental, siempre serán "hijos de Europa". "Estados Unidos y Europa están destinados a estar juntos", expresó.