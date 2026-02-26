NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Bogotá

Portal de Transmilenio quedó inundado tras las fuertes lluvias que caen en Bogotá

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Portal de Transmilenio inundado / FOTO: Captura de pantalla
Portal de Transmilenio inundado / FOTO: Captura de pantalla
La capital colombiana se ha visto afectada por las fuertes lluvias que han azotado al país en este principio de año e incluso, ha generado afectaciones más graves en otras zonas del país.

Este jueves Bogotá vivió una jornada de fuertes lluvias en horas de la tarde que no solo colapsaron la movilidad- especialmente al norte de la ciudad- sino que afectó el sistema de transporte público capitalino, Transmilenio.

o

El aguacero inundó el portal de Transmilenio de la Calle 80 afectando a miles de usuarios que se encontraban en este punto para abordar autobús hacia sus diferentes destinos.

Videos y fotografías que circulan en redes sociales dejan ver la magnitud de las inundaciones tanto en la pista de los buses como en las zonas de circulación de los peatones, quienes tienen que atravesar largos charcos para movilizarse.

De acuerdo con las redes sociales de Transmilenio “la operación en el Portal 80 a causa del alto espejo de agua provocado por la intensidad de lluvias en el sector”.

“Los servicios operan solo en la plataforma 2 y pueden presentar retrasos en su operación por esta novedad”, escribió el sistema en su cuenta de X para mantener al tanto a sus usuarios.

Las fuertes lluvias sosprendieron a los bogotanos especialmente al occidente de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba y Fontibón, y hay afectación en la movilidad en las siguientes avenidas:

  • Av. carrera 68 con calle 68
  • Carrera 68 con Avenida Esperanza
  • Calle 13 con Carrera 68

Temas relacionados:

Bogotá

Transmilenio

Movilidad Bogotá

Lluvias

Inundaciones

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Quién tomará la posición de el abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

José Jerí, presidente interino del Perú - Foto: AFP
Perú

El presidente interino de Perú José Jerí niega cualquier delito antes de un voto de destitución del Congreso

Jugadores del Manchester City Rodri, Rayan Cherki y Erling Haaland | Foto: EFE
Manchester City

Importante figura del Manchester City se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por la Federación Inglesa de hacer comentarios "impropios" sobre los árbitros

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Morgan Freeman, actor de películas - Foto: EFE
Morgan Freeman

La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre