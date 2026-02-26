Portal de Transmilenio quedó inundado tras las fuertes lluvias que caen en Bogotá

Este jueves Bogotá vivió una jornada de fuertes lluvias en horas de la tarde que no solo colapsaron la movilidad- especialmente al norte de la ciudad- sino que afectó el sistema de transporte público capitalino, Transmilenio.

El aguacero inundó el portal de Transmilenio de la Calle 80 afectando a miles de usuarios que se encontraban en este punto para abordar autobús hacia sus diferentes destinos.

Videos y fotografías que circulan en redes sociales dejan ver la magnitud de las inundaciones tanto en la pista de los buses como en las zonas de circulación de los peatones, quienes tienen que atravesar largos charcos para movilizarse.

De acuerdo con las redes sociales de Transmilenio “la operación en el Portal 80 a causa del alto espejo de agua provocado por la intensidad de lluvias en el sector”.

“Los servicios operan solo en la plataforma 2 y pueden presentar retrasos en su operación por esta novedad”, escribió el sistema en su cuenta de X para mantener al tanto a sus usuarios.

Las fuertes lluvias sosprendieron a los bogotanos especialmente al occidente de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba y Fontibón, y hay afectación en la movilidad en las siguientes avenidas: