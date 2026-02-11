NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Chris Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos llegó a Caracas: "Su visita es clave para avanzar en la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera"

febrero 11, 2026
Por: Sergio García Hernández
La agenda del secretario Chris Wright a Venezuela incluye un encuentro con Delcy Rodríguez, la nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Caracas este miércoles 11 de febrero según informó la cuenta oficial de la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela mediante una publicación en sus redes sociales que acompañó con una fotografía del desembarco.

“Bienvenido a Venezuela secretario de Energía, Chris Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera”, indicó la cuenta oficial de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela.

La oficina de Estados Unidos en Venezuela precisó que el “sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.

La agenda del secretario en Venezuela incluye un encuentro con Delcy Rodríguez, la nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Laura Dogu, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, acompañó al secretario de Energía tras su llegada a Venezuela.

La agenda del funcionario incluirá, además de reuniones con Delcy Rodríguez, encuentros con funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol.

Se espera que Wright permanezca hasta el viernes y tenga reuniones con compañías locales de bienes de consumo antes de visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero que operan Chevron y la compañía estatal de energía afín al régimen, Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la principal región petrolera de Venezuela, la Faja del Orinoco.

La visita del secretario de Energía de Estados Unidos se da en un momento en el que Washington realiza su primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera que se propone recuperar.

 

