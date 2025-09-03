Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Este miércoles, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se refirió a las imágenes del ataque contra el barco cargado de droga procedente de Venezuela no son inteligencia artificial.

En entrevista con el medio Fox News, el funcionario estadounidense aseguró que las imágenes del operativo en aguas del caribe no son producto de la inteligencia artificial como insinuó el régimen de Nicolás Maduro.

Hegseth señaló que: “definitivamente no fue inteligencia artificial, lo vi en vivo”.

“Sabíamos exactamente quiénes estaban en esa embarcación, qué estaban haciendo y a quién estaban representando que era al Tren de Aragua, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos que intenta envenenar nuestro país con drogas ilícitas”, añadió.

El secretario de Defensa expresó que durante los cuatro años en los que Joe Biden estuvo en el poder, cerca de 100 mil estadounidenses murieron por el consumo y uso de drogas que ingresaron desde Centro y Suramérica “desde nuestra frontera sur”.

“El presidente Trump está dispuesto a la ofensiva de formas que no han hecho antes y enviar una señal clara al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles y a otros grupos de Venezuela. No vamos a permitir este tipo de actividad, están envenenando a nuestra gente”, añadió.

El político norteamericano recalcó que la unión americana tiene recursos increíbles que están desplegándose en la región, así que “si intentan traficar drogas es un nuevo día y esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros enviando una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a permitir en nuestro hemisferio”.

En la entrevista, Hegseth evitó responder si el ataque a la embarcación fue realizado con drones o un misil, pero resaltó que se trata de un mensaje claro para cualquiera que quiera traficar droga en Estados Unidos.

“No puedo revelar con precisión cómo fue derribada. Es clasificado cómo se hizo, pero pueden ver públicamente muchos de los recursos que tenemos en la región”, puntualizó.

El funcionario de la administración Trump reiteró que esta es una misión muy seria y que no se detendrá solo con ese ataque porque “cualquiera que trafique drogas en nuestras aguas y que sepamos que es narcoterrorista enfrentará el mismo destino”.

Hegseth aprovechó su entrevista para enviarle un mensaje al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de quien dijo que debe de estar preocupado porque Washington sabe que está involucrando con el narcotráfico.

Además, aseveró que si Maduro insiste en traficar drogas a Estados Unidos, Estados Unidos irá tras él.

“La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro, que opera como el cabecilla de un narcoestado, que de hecho no fue reelegido realmente y ha sido acusado por Estados Unidos por una recompensa de 50 millones de dólares”, acotó.

“Sabemos que está involucrado en actividades de narcotráfico que afectan directamente al pueblo estadounidense”, agregó.

Las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense se dan luego de que el martes 2 de septiembre en horas de la tarde se conociera que Estados Unidos atacó a un barco cargado con drogas procedente de territorio venezolano.

El presidente Trump publicó el video del ataque desde su cuenta en Truth Social, en donde afirmó: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, continuó.

El líder republicano finalizó el mensaje diciendo: “El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”.