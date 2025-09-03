¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

El pasado martes 2 de septiembre, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reveló un video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano.

VEA TAMBIÉN Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano o

Al respecto, Mercedes Malavé, comunicadora social, Luis Contreras, analista político, y Sammy Eppeal, analista internacional, debatieron en el programa Ángulo de NTN24.

“Es una técnica (el ataque de EE.UU. Al barco) bastante moderna, desde una altura muy elevada... No será un despliegue turístico, hay una logística económica tras esto, están preparados para la incursión terrestre, de ser necesario”, mencionó Contreras.

A su turno, Eppeal, argumentó: “Todo cambió cuando Trump declaró al Cartel de los Soles como ‘terrorista’, la forma de atacar a un terrorista es diferentes a la hora de atacar a un criminal”.

Malavé, por su parte, consideró: “Coincido acerca de la magnitud de esta operación militar... Hay mucha especulación de lo que está buscando Estados Unidos con este despliegue”.

VEA TAMBIÉN Régimen madurista acusa a EE. UU. de crear con IA el video sobre el ataque a una embarcación que partió de Venezuela cargada de drogas o

Fue mediante su plataforma digital, Truth Social, que el presidente norteamericano explicó sobre el video: "Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", continuó Trump

Para dar por terminado el mensaje, el jefe de Estado de la unión americana detalló: "El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!".

El pronunciamiento de Trump se da en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y la dictadura venezolana.

Recordemos que hace algunas semanas la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro.

Pasados los días, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

El punto álgido del asunto llegó una vez el gobierno de EE.UU. anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

La tensión entre Washington y Caracas va en aumento. Para apaciguar el asunto y ganar 'oxígeno', Nicolás Maduro apela al cambio de postura de Trump.