NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Corea del Norte

En medio del conflicto en Irán, Kim Jong-un confirmó que está equipando a su marina con armas nucleares

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
FOTO: AFP /KCNA VIA KNS
El dictador se felicitó por "un cambio radical" en la defensa de la "soberanía marítima" del país.

El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.

"El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria", dijo, citado por la agencia oficial KCNA.

El dictador se felicitó por "un cambio radical" en la defensa de la "soberanía marítima" del país, algo que no habían logrado "en medio siglo".

Las pruebas, que incluyen el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, se llevaron a cabo poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista.

Asimismo, el líder del régimen reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de su país, dotado de armas nucleares, y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

Los comentarios, además, se produjeron poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra el régimen Irán con el objetivo, entre otros, de destruir su programa atómico, sus misiles y su armada.

El jefe de la dictadura norcoreana inspeccionó el martes un buque de la clase "Choe Hyon", uno de los dos puestos en servicio el año pasado en un momento en que Corea del Norte busca reforzar sus capacidades navales.

Posteriormente, el miércoles, supervisó el lanzamiento del misil, que se llevó a cabo "con éxito", según la KCNA.

Temas relacionados:

Corea del Norte

Kim Jong Un

Líder Norcoreano

Armas nucleares

