Viernes, 27 de febrero de 2026
ONU

La ONU advierte aumento del cultivo de coca y expansión del narcotráfico en Centroamérica

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares | Foto AFP
La JIFE también ha advertido un importante crecimiento hacia la diversificación con drogas sintéticas.

Un reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, confirma el crecimiento del cultivo de coca en América Central, después de que las autoridades hondureñas incautaran casi 40.000 plantas de coca en Olanchito.

Asimismo, según datos recolectados, la JIFE ha identificado a Panamá como un punto central en el tránsito de cocaína, puesto que, el 40% de la droga procedente de Colombia con destino a Norteamérica pasa por su zona económica.

En el documento de la ONU, se destacó el papel estratégico del Canal de Panamá y la gran cantidad de contenedores que cruzan la región, dando facilidad al movimiento de grandes cargamentos.

Honduras resalta un papel importante, ya que está calificada como una nación de tránsito crucial para los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

En esa misma línea, Guatemala también funciona como una zona central para recibir cargamentos terrestres desde El Salvador y Honduras, asimismo, como arribos marítimos desde Colombia y Ecuador.

Por su parte, la JIFE ha advertido un crecimiento hacia la diversificación con drogas sintéticas, debido que Guatemala ha reportado un importante crecimiento en la incautación de precursores químicos y desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.

Drogas que lideran el mercado de la región

Hasta el momento, las cifras de la ONU muestran que la cocaína es la sustancia más fuerte por quienes reciben tratamiento por adicciones en Centroamérica, con tasas que alcanzan el 49.2% de los pacientes.

Seguido se encuentra el cannabis con el 43.5%, los opioides con el 2,6% y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes del 2%.

Por último, la JIFE señala que la logística y geografía de la región, con la presencia de actores criminales globales, complica la tarea de control y fiscalización de estupefacientes.

