Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

El presidente Donald Trump confirmó este lunes la muerte de cuatro militares de EE. UU. en la denominada Operación 'Furia Épica' contra el régimen de Irán, durante una ceremonia en la Casa Blanca donde otorgó la Medalla de Honor del Congreso a tres veteranos de guerra.

Las declaraciones del mandatario ofrecieron la primera actualización oficial sobre las bajas de EE. UU. en esta operación militar de gran escala. "Hoy lamentamos cuatro militares en acción y enviamos nuestro amor y apoyo a sus familias", declaró Trump antes de entregar las condecoraciones.

Trump defendió la Operación 'Furia Épica' como una respuesta necesaria ante lo que calificó como el desarrollo continuo del programa de armas nucleares y misiles balísticos iraníes.

"Les dijimos que no habría intentos de reconstruir en el mismo lugar porque nosotros los volamos poderosamente, pero ellos ignoraron nuestras advertencias", afirmó el mandatario.

Según Trump, los objetivos de la operación actual incluyen destruir las capacidades misilísticas de Irán, aniquilar su armada naval, de la cual aseguró que ya fueron destruidos 10 buques, y "asegurarnos de que el patrocinador número uno del terrorismo nunca pudiese obtener armas nucleares".

El mandatario indicó que la operación está adelantada respecto al cronograma proyectado.

"Proyectamos cuatro o cinco semanas, pero nuestras capacidades pueden llegar más lejos que eso", señaló Trump, añadiendo que "si toma lo que sea, siempre lo lograremos".

Respondió además a especulaciones mediáticas: "Alguien dijo que el presidente quiere hacer esto rápidamente, después se aburrirá. No, yo no me aburro".

La ceremonia en la Casa Blanca estuvo encabezada por el Secretario de Defensa Pete Hegseth, el Secretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins y el General Randy George, entre otros altos funcionarios militares.