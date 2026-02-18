Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejó un inquietante mensaje el martes en reacción a la destitución del presidente de Perú, José Jerí.

Mediante su cuenta en la red social X, el presidente salvadoreño publicó una encuesta que preguntó a los peruanos sobre qué perfil de mandatario quisieran para su país. La respuesta, por amplio margen, favoreció a Bukele.

Junto a la imagen con las conclusiones del sondeo, Nayib Bukele publicó la frase “Perú es clave”, minutos después de que se confirmara la destitución del mandatario del país sudamericano.

El Congreso de Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el octavo en una década, tras la destitución del mandatario interino José Jerí por reuniones clandestinas con un empresario chino y la controvertida contratación de mujeres, en un contexto de inestabilidad política crónica.

Los legisladores se reunirán a las 23H00 GMT para votar un nuevo jefe del legislativo, quien asumirá la presidencia interina del país hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril.

Jerí, de 39 años, había reemplazado en octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

El Congreso que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo lo destituyó el martes por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo", también en un veloz juicio político.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Cuatro congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y sucederlo por estos pocos meses, entre ellos María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido Acción Popular.

Los otros candidatos son José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.