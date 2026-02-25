Modesto equipo es bautizado como el 'matagigantes de Champions', sacó a histórico club en playoffs: en redes lo ven como candidato a levantar 'la orejona'

Un equipo noruego de fútbol es "bautizado" por los amantes del balompié internacional como el 'matagigantes de la UEFA Champions League'.

VEA TAMBIÉN ¿Magallanes empañó su épica victoria ante Caimanes de Barranquilla por la Serie de las Américas al celebrar el campeonato con Delcy Rodríguez? o

El pasado martes sacó a histórico club en playoffs de dicha competencia y desde ya miles de fanáticos en redes sociales lo ven como candidato a levantar 'la orejona'.

En apenas unas semanas, el club noruego Bodø/Glimt ha sorprendido al mundo del fútbol al imponerse a gigantes como el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán.

El modesto conjunto radicado al norte del círculo polar ártico y sin figuras de renombre, se ha convertido en la gran revelación de la actual campaña de la UCL.

Tras imponerse 3-1 en casa frente al Inter en el duelo de ida, el equipo escandinavo volvió a dar el golpe en el estadio italiano al ganar 2-1 en el Giuseppe Meazza, eliminando así al vigente subcampeón continental y actual puntero de la Serie A.

VEA TAMBIÉN Esto dijo la dirección de la LVBP sobre la participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2027 luego de no competir en la 2026 o

Con este resultado, el Bodø/Glimt demuestra su carácter, mismo que le permitió asegurar su presencia en los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

En diferentes plataformas digitales, muchos aficionados arengan al plantel noruego tras lo que hasta ahora ha conseguido en Champions.

“Gracias Bodo por salvar el fútbol, quedó demostrado que Inter solo juega bien en la Serie A, ojito con estos vikingos”, expresó un usuario de Instagram.

“Grande, es el matagigantes de Champions. Juegan bien, son ordenados, y hacen ver fácil, acciones que para otros son difíciles de hacer, vamos Bodo”, añadió otro usuario, también en Instagram.

Pese a que su liga local concluyó en noviembre por las condiciones invernales, el equipo no perdió competitividad y ha ganado los cuatro compromisos europeos disputados en 2026.

Ahora, con el prestigio ganado a pulso y la atención internacional sobre sus hombros, el próximo rival, ya sea el Manchester City o el Sporting de Portugal, sabe que enfrentará a un conjunto que ‘sueña en grande’.