"Delcy Rodríguez es corresponsable de los crímenes de lesa humanidad, del saqueo, del narcotráfico y de la tortura en Venezuela": Omar González

Omar González, coordinador de la Organización Nacional del Partido Vente Venezuela, analizó en el programa La Noche de NTN24 el panorama político en su país.

“Los últimos acontecimientos para los venezolanos han sido cruciales, ya estamos acostumbrados a la desinformación y a la siembra de desesperanza, que dijeran que el presidente Trump, que es el primer aliado del pueblo venezolano, no iba a recibir a María Corina Machado (en la Casa Blanca)”, dijo González.

Asimismo, el entrevistado se refirió a la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones entre la administración Trump y la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

“Donald Trump entiende perfectamente la realidad de los venezolanos, así como el secretario de Estado, Marco Rubio, y yo diría todo el gabinete (gubernamental). Parte de la estrategia (de Trump) es que barran con su propia basura, por eso escogieron a la corresponsable de la pesadilla que viven los venezolanos, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez”, sostuvo el entrevistado.

“Son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad, del saqueo, del narcotráfico, de la tortura... Es cierto que financiaron a los Kirchner, Correa, Morales, Lula, Zelaya y hasta Petro... Para conocer esos detalles, era necesario buscar a alguien que estuviera dentro de ese mundo delincuencial (Delcy Rodríguez), y encontraron a una persona que hizo un acuerdo con el gobierno norteamericano de entregar a todos esos delincuentes que han destruido a nuestro país, eso es lo que está pasando”, acotó.

González además dio su punto de vista sobre la productiva agenda de María Corina Machado en Washington DC, Estados Unidos.

“María Corina es una mujer muy valiente, una mujer que se ha dedicado a liberar Venezuela, está realmente por encima de las expectativas”, aseveró.

“Esta mujer no se detiene, por eso estamos tan confiados de que nosotros vamos a salir de esto (la dictadura), Venezuela será de nuevo uno de los países más prósperos”, complementó.

Cabe apuntar que, tras la mencionada jornada, este viernes, el presidente Trump fue consultado por la prensa de su país sobre el encuentro con Machado.

"Me dio su premio Nobel, me dijo que nadie lo merecía más que yo y eso me pareció un gesto muy bonito”, expresó Trump.

“Tuve una gran reunión con ella ayer, volveremos a hablar, me impresionó muchísimo, no la conocía en persona, es una buena mujer", acotó.

La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado celebrada el 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca, se produce en un contexto de redefinición política para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de transición.