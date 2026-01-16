NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez es corresponsable de los crímenes de lesa humanidad, del saqueo, del narcotráfico y de la tortura en Venezuela": Omar González

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
González, coordinador de la Organización Nacional del Partido Vente Venezuela, además dio su punto de vista sobre la productiva agenda de María Corina Machado en Washington DC, Estados Unidos.

Omar González, coordinador de la Organización Nacional del Partido Vente Venezuela, analizó en el programa La Noche de NTN24 el panorama político en su país.

o

“Los últimos acontecimientos para los venezolanos han sido cruciales, ya estamos acostumbrados a la desinformación y a la siembra de desesperanza, que dijeran que el presidente Trump, que es el primer aliado del pueblo venezolano, no iba a recibir a María Corina Machado (en la Casa Blanca)”, dijo González.

Asimismo, el entrevistado se refirió a la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones entre la administración Trump y la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

o

“Donald Trump entiende perfectamente la realidad de los venezolanos, así como el secretario de Estado, Marco Rubio, y yo diría todo el gabinete (gubernamental). Parte de la estrategia (de Trump) es que barran con su propia basura, por eso escogieron a la corresponsable de la pesadilla que viven los venezolanos, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez”, sostuvo el entrevistado.

“Son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad, del saqueo, del narcotráfico, de la tortura... Es cierto que financiaron a los Kirchner, Correa, Morales, Lula, Zelaya y hasta Petro... Para conocer esos detalles, era necesario buscar a alguien que estuviera dentro de ese mundo delincuencial (Delcy Rodríguez), y encontraron a una persona que hizo un acuerdo con el gobierno norteamericano de entregar a todos esos delincuentes que han destruido a nuestro país, eso es lo que está pasando”, acotó.

González además dio su punto de vista sobre la productiva agenda de María Corina Machado en Washington DC, Estados Unidos.

“María Corina es una mujer muy valiente, una mujer que se ha dedicado a liberar Venezuela, está realmente por encima de las expectativas”, aseveró.

o

“Esta mujer no se detiene, por eso estamos tan confiados de que nosotros vamos a salir de esto (la dictadura), Venezuela será de nuevo uno de los países más prósperos”, complementó.

Cabe apuntar que, tras la mencionada jornada, este viernes, el presidente Trump fue consultado por la prensa de su país sobre el encuentro con Machado.

"Me dio su premio Nobel, me dijo que nadie lo merecía más que yo y eso me pareció un gesto muy bonito”, expresó Trump.

“Tuve una gran reunión con ella ayer, volveremos a hablar, me impresionó muchísimo, no la conocía en persona, es una buena mujer", acotó.

La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado celebrada el 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca, se produce en un contexto de redefinición política para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de transición.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Dictadura en Venezuela

Cae Maduro en Venezuela

Entrevistas NTN24

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy Rodríguez es corresponsable de los crímenes de lesa humanidad, del saqueo, del narcotráfico y de la tortura en Venezuela": Omar González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“No pueden ser consideradas liberaciones”: Edmundo González y María Corina Machado tras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Ataque de Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Kiev a pocas horas del encuentro entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Florida

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“No pueden ser consideradas liberaciones”: Edmundo González y María Corina Machado tras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Ataque de Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Kiev a pocas horas del encuentro entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Florida

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

Diosdado Cabello reapareció en la red social X que fue bloqueada por Maduro en Venezuela y los usuarios reaccionaron: "Eres el siguiente"

Nicolás Maduro - EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Maduro envía carta a Naciones Unidas para advertir que acciones de EE.UU. afectarán el suministro de petróleo y energía en América Latina

Frontera Paraguachón - Foto Juan Barreto - AFP
Cierre de fronteras

Venezuela cierra la frontera con Colombia por Paraguachón y vuelos comerciales quedan suspendidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre