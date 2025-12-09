"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Dos cazas F-18 de Estados Unidos fueron detectados realizando vuelos de vigilancia en círculo sobre el Golfo de Venezuela a 26.000 pies de altura, según datos de FlightRadar24, en medio de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe ordenado por la administración Trump.

El sobrevuelo coincide con declaraciones del presidente Donald Trump a la revista Político, donde aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados".

En entrevista exclusiva con Político, Trump se negó a descartar una invasión terrestre a Venezuela. "No quiero descartar eso, no quiero hablar de ello", declaró el mandatario estadounidense.

El despliegue militar estadounidense en la región del Caribe ha escalado significativamente en las últimas semanas, con un colectivo considerable de efectivos militares y recursos navales y aéreos desplegados en la zona.

Según analistas consultados por Club de Prensa Washington, esta presencia forma parte de una nueva estrategia de defensa que prioriza América Latina y específicamente el Caribe en una narrativa doble: la lucha contra el narcotráfico y el establecimiento de un nuevo marco de relaciones con presencia estadounidense más activa.