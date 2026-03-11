Mujer que disparó contra residencia de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Ivanna Ortiz, la mujer que fue arrestada tras disparar en varias oportunidades contra la casa de la cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky en el barrio Beverly Crest de Los Ángeles, podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable, según People.

De acuerdo con la revista, la mujer enfrenta un cargo de intento de homicidio calificado como “deliberado, premeditado y voluntario”, diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda.

“Abrir fuego en cualquier vecindario poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será perseguido con todo el peso de la ley”, declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

Su audiencia de lectura de cargos se llevará a cabo el próximo 25 de marzo.

La mansión de la reconocida cantante Rihanna, ubicada en un exclusivo sector de Los Ángeles (California), fue alcanzada por disparos el domingo luego de que una mujer abrió fuego en la propiedad mientras la cantante estaba aparentemente adentro.

Según reportaron medios de Estados Unidos como Los Ángeles Times, que citó a la policía, el hecho ocurrió después de las 13:00 (20:00 GMT) cuando un sospechoso disparó aproximadamente 10 rondas desde un vehículo al otro lado de la calle de la propiedad en el área de Beverly Hills.

Los informes de los medios reportaron que balas perforaron una pared de la casa donde la intérprete de “Diamonds” vive con su pareja A$AP Rocky y sus hijos. Al parecer, la cantante se encontraba dentro de la residencia cuando ocurrió el tiroteo.

Imágenes divulgadas por medios como CNN O NBC mostraron una pared de la residencia con varios impactos de bala.