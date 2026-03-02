Dubái anuncia la reanudación “delimitada” de vuelos y aerolíneas piden proteger a la aviación civil en pleno conflicto en Medio Oriente

La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles, después de los impactos a varias terminales de la región.

"Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil", afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado.

"Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales", agregó Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial.

En contexto a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán junto a las respuestas de ataque de Teherán contra múltiples países de la región que provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron millas de vuelos.

Hasta el momento, Dubai Airports, la autoridad que administra los terminales aéreos del emirato, anunció una reanudación "limitada" de los vuelos este lunes por la noche, tres días después de que se cancelaran las primeras conexiones debido a la guerra en Oriente Medio.

"Dubai Airports anuncia una reanudación limitada de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto World Central – Al Maktoum International (DWC) a partir de esta noche, lunes 2 de marzo de 2026", indicó en un comunicado.

Finalmente, el conflicto en Medio Oriente arrecia en el tercer día de ataques entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido incesantemente para neutralizar las nuevas arremetidas del régimen iraní, con misiles y drones disparados de manera indiscriminada contra objetivos civiles.