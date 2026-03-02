NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Dubái anuncia la reanudación “delimitada” de vuelos y aerolíneas piden proteger a la aviación civil en pleno conflicto en Medio Oriente

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto Canva
Avión | Foto Canva
"Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales", recalcó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo.

La principal organización mundial de compañías aéreas instó el lunes a las partes beligerantes en Oriente Medio a no atacar aviones y aeropuertos civiles, después de los impactos a varias terminales de la región.

o

"Es esencial que los países respeten sus obligaciones de proteger a los civiles y la aviación civil", afirmó el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, citado en un comunicado.

"Esperamos todos un fin rápido y pacífico a las hostilidades actuales", agregó Walsh, cuya organización agrupa más de 360 compañías que representan el 85% del tráfico comercial mundial.

En contexto a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán junto a las respuestas de ataque de Teherán contra múltiples países de la región que provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países y perturbaron millas de vuelos.

Hasta el momento, Dubai Airports, la autoridad que administra los terminales aéreos del emirato, anunció una reanudación "limitada" de los vuelos este lunes por la noche, tres días después de que se cancelaran las primeras conexiones debido a la guerra en Oriente Medio.

o

"Dubai Airports anuncia una reanudación limitada de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto World Central – Al Maktoum International (DWC) a partir de esta noche, lunes 2 de marzo de 2026", indicó en un comunicado.

Finalmente, el conflicto en Medio Oriente arrecia en el tercer día de ataques entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido incesantemente para neutralizar las nuevas arremetidas del régimen iraní, con misiles y drones disparados de manera indiscriminada contra objetivos civiles.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Aeropuertos

Dubái

Vuelos

Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro cumple un mes en una prisión de Estados Unidos: así son las estrictas condiciones de reclusión que enfrenta

Operación entre INL y seguridad colombiana - Foto: X @StateINL
Operación

En una operación conjunta, Estados Unidos y Colombia lograron la interceptación de un ‘narcosubmarino’ y la destrucción de 10 toneladas de cocaína

Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela - AFP
Venezuela

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump en Discurso del Estado de la Unión - Foto EFE
Estados Unidos

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Jhon Arias con la selección Colombia - Foto: EFE
Jhon Arias

Difunden imágenes de la primera práctica de Jhon Arias con su nuevo equipo en Brasil tras regreso de Inglaterra

Hija de Daddy Yankee y Mireddys González
Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee recibe críticas tras asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico

Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro cumple un mes en una prisión de Estados Unidos: así son las estrictas condiciones de reclusión que enfrenta

Jefferson Lerma | Foto: AFP
Futbolistas

¿Se perdería los amistosos? Se confirmó lesión del colombiano Jefferson Lerma y esta es el tiempo que se demoraría en volver a jugar

Jugadores de Atlético Nacional - Foto: AFP
Atlético Nacional

Atlético Nacional tendría su primera baja para el juego de la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana ante Millonarios

Operación entre INL y seguridad colombiana - Foto: X @StateINL
Operación

En una operación conjunta, Estados Unidos y Colombia lograron la interceptación de un ‘narcosubmarino’ y la destrucción de 10 toneladas de cocaína

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre