Jhon Arias

Entrenador de Palmeiras se fue en elogios sobre el rendimiento de Jhon Arias en el triunfo ante el antiguo club del colombiano: "aporta calidad"

febrero 26, 2026
Por: Diana Pérez
Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Esto contrasta sus primeras impresiones frente a la noticia de la llegada del colombiano al conjunto brasileño tras su breve paso por la Premier League.

Parece que el desempeño del colombiano Jhon Arias en el triunfo del Palmeiras 2-1 ante el Fluminense en la cuarta jornada del Brasileirao fue del agrado del entrenador Abel Ferreira.

El colombiano, que se enfrentó a su antiguo club, recibió elogios por parte de su nuevo entrenador que durante su llegada al club no lo veía precisamente con buena cara.

Sin embargo, parece que su desempeño le demostró porque es que se fue del 'Flu' con el título de leyenda.

En la rueda de prensa postpartido, Ferreira se refirió al futbolista de la 'Tricolor' destacando su capacidad para aportarle al equipo.

"Es un jugador que conoce el fútbol brasileño y tiene experiencia fuera de Brasil. Necesitábamos esta posición tras vender al tercer máximo goleador del Palmeiras, Facundo Torres", afirmó el técnico de los 'Porcos'.

o

 

Además, señaló que Arias "aporta calidad, decisión y una buena relación con el balón" y esta claro que puede ayudar al equipo "desde el inicio o saliendo desde el banquillo, por la derecha, por la izquierda o por el centro".

"Conozco la posición en la que le gusta jugar; extremo derecho.Hablé con él varias veces antes de ficharlo", añadió.

Esto contrasta sus primeras impresiones frente a la noticia de la llegada del colombiano al conjunto brasileño tras su breve paso por la Premier League con el Wolverhampton.

Ante la noticia del fichaje de Arias, Ferreira dijo: "Los jugadores son refuerzos cuando juegan. Si el club lo anunció, genial, porque necesitamos más soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo para encontrarlas. Fichar jugadores de este nivel es algo que una presidenta debería hacer".

“En cuanto a Arias, es un fichaje de la presidenta. Pero quiero verlo disponible y jugando en el campo. A eso le llaman refuerzos. Hasta entonces, jugaremos con los que tenemos aquí”, añadió el entrenador.

