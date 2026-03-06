NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Relaciones diplomáticas

"Si no cumplen, tendrán consecuencias peores": embajador venezolano en Canadá sobre relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El embajador venezolano en Canadá analiza las implicaciones diplomáticas, consulares y políticas del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela genera importantes implicaciones para los venezolanos residentes en territorio norteamericano y marca un punto de inflexión en la política exterior hacia Caracas.

Orlando Viera, embajador de Venezuela en Canadá, abogado defensor de derechos humanos y académico, ofreció un análisis detallado sobre el alcance y las condiciones de este anuncio.

"Tiene implicaciones importantes del punto de vista estrictamente diplomático, punto de vista consular, pero igualmente del punto de vista político", señaló.

El diplomático destacó que “esta medida restablece el servicio consular, el libramiento de citas para obtención de visados y resuelve un vacío diplomático suspendido por más de siete años, desde 2019”.

Desde la perspectiva política, el embajador subrayó la importancia de la declaración del Departamento de Estado que menciona "el proceso de reconciliación y eventualmente un proceso de elección".

Según Viera, Estados Unidos busca "catalizar el proceso, ser presencia en Caracas, ahí mismo al lado de Miraflores para ir leyendo lo que yo llamo el tablero o del menú que le han puesto desde el punto de vista del diseño político al régimen venezolano".

El Departamento de Estado estadounidense señaló en primicia a NTN24 que esta decisión es condicional y depende del cumplimiento por parte del régimen del proceso de tres fases liderado por Estados Unidos en cabeza del secretario Marco Rubio.

"Si no cumplen, si no obedecen digamos la cartilla que le está leyendo la administración de Washington, administración Trump, esto puede generar eventualmente una suspensión de lo que ahora se restablece y quizás consecuencias peores", advirtió el diplomático.

