Presidente Trump anuncia que es "muy posible" que Estados Unidos realice una "toma amistosa" de Cuba

El presidente Donald Trump anunció este viernes en declaraciones a la prensa que es "muy posible" que Estados Unidos realice lo que definió como una "toma amistosa" de Cuba.

"El Gobierno cubano está negociando con nosotros. Están en serios apuros. No tienen dinero", expresó el mandatario al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas.

"Ahora mismo no tienen nada, no tienen dinero, pero están negociando con nosotros y quizá logremos una toma amistosa de Cuba", agregó.

Trump además aseguró en el mismo pronunciamiento que el secretario de Estado, Marco Rubio —cubano estadounidense de Miami, Florida—, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una escalada en la crisis entre el régimen cubano y la administración Trump.

El régimen de Cuba anunció el miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla, según detalló en un comunicado el Ministerio del Interior de La Habana.

El jueves, mediante una nota de prensa, la Embajada indicó que identificaron a uno de los cuatro muertos en el ataque y a los seis sobrevivientes que fueron detenidos debido a que supuestamente "pretendían realizar una infiltración con fines terroristas".

El secretario de Estado Rubio anunció, por su parte, desde San Cristóbal y Nieves, donde sostuvo una reunión a puerta cerrada con la Comunidad del Caribe (Caricom), que Estados Unidos realizaría su propia investigación de los hechos.