Exportero sudamericano, con pasado en el fútbol colombiano, se entregó a las autoridades tras ser acusado de narcotráfico

El exportero paraguayo Víctor Centurión, recordado por su paso en el Deportivo Cali de Colombia, se presentó voluntariamente este viernes ante las autoridades de Paraguay.

Esto, tras ser señalado de presuntamente formar parte de una organización de narcotráfico liderada por el uruguayo prófugo Sebastián Marset.

El exarquero de 40 años está acusado de haber cumplido funciones logísticas dentro de la estructura criminal, facilitando la gestión de aeronaves, el suministro de combustible y la coordinación de contactos internacionales para el traslado de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia, según explicó a la prensa la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.

Luego de comparecer ante la justicia en la tarde del viernes, el juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, dispuso su traslado a la cárcel de Tacumbú, en Asunción, mientras avanza el proceso judicial.

Centurión había sido declarado en “rebeldía” días antes, tras ser imputado por los delitos de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización de estupefacientes, cargos que contemplan penas de hasta 22 años de prisión, de acuerdo con el Ministerio Público.

La investigación fiscal sostiene que el exjugador respondía a Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú, también prófugo, quien sería uno de los enlaces dentro de la red.

Cáceres, a su vez, es señalado como colaborador del paraguayo Alexis González Zárate, actualmente encarcelado, y de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica.

Las autoridades también recordaron que Marset tuvo un pasado como futbolista en Paraguay y Bolivia.

La captura de Centurión con paso por otros clubes como Olimpia, Libertad y Guaraní, se produjo en el marco del denominado “Operativo Nexus II”, una investigación enfocada en desarticular el entramado de narcotráfico vinculado a Marset.