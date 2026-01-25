Alarma en la selección de Argentina de Lionel Scaloni; jugador clave sufrió fuerte lesión que lo dejaría fuera del Mundial de 2026

La selección de Argentina, dirigida por el técnico Lionel Scaloni, tendría su primera baja para la Copa del Mundo del 2026, tras confirmarse la lesión del defensor Juan Foyth durante su más reciente presentación con su club.

Durante el partido de la fecha 21 de LaLiga de España, el zaguero argentino, quien milita en el Villarreal, tuvo que ser sustituido a los 24 minutos de partido ante el Real Madrid. Esto tras sufrir un fuerte dolor en la parte posterior inferior de su pierna izquierda, el cual horas más tarde fue notificado como una lesión.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF”, expresó la escuadra española por medio de sus canales oficiales.

Ante esto, el club español señaló que el defensor argentino será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, de la cual se desconoce el tiempo de recuperación que tendría.

Sin duda alguna, es una situación que comienza a desatar preocupación dentro del entorno de la selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya que Foyth podría convertirse en la primera baja de la “Celeste” para la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026.

De acuerdo con especialistas, de ser una lesión completa del tendón de Aquiles, esto podría representar un tiempo de seis meses o más de recuperación.

Por ahora, Scaloni estará al tanto de los partes médicos emitidos por el Villarreal, institución que será la encargada de dar a conocer el tiempo de baja que tendrá el defensor argentino Juan Foyth.