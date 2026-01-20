NTN24
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Analistas en Washington y fuentes de la administración coinciden en calificar esta operación como "la mayor hazaña" a nivel geoestratégico de estos primeros 365 días.

El presidente Donald Trump alcanza este martes 20 de enero el primer aniversario de su segundo mandato en la Casa Blanca con un balance donde destaca la detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro como su mayor logro en política internacional.

Analistas en Washington y fuentes de la administración coinciden en calificar esta operación como "la mayor hazaña" a nivel geoestratégico de estos primeros 365 días.

"Yo, Donald Trump, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos con la ayuda de Dios", pronunció Trump hace exactamente un año.

Desde entonces, el mandatario estadounidense ha demostrado que cumple lo prometido, siendo la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores el ejemplo más destacado.

La operación militar se ejecutó el 3 de enero pasado, utilizando lo que Trump describió como "un poder militar estadounidense abrumador, por aire, tierra y mar".

"Fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó el presidente al referirse al ataque contra objetivos estratégicos en Caracas.

Previamente, Trump había elevado a 50 millones de dólares la recompensa para dar con el paradero de Maduro.

El dictador venezolano fue capturado junto con su esposa y trasladado a Estados Unidos, donde fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 5 de enero, acusado por el Departamento de Justicia de narcotráfico.

"Maduro puede hacer lo que quiera, tenemos un arma masiva, la más grande jamás vista en Sudamérica. Si él quiere hacer algo, si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga", había advertido Trump antes de la operación.

Las imágenes mostraron a Maduro y Flores esposados, con traje de prisioneros, siendo trasladados en helicóptero hacia la corte federal.

Maduro permanece detenido desde hace 17 días mientras en Venezuela continúa el régimen bajo Delcy Rodríguez, pero con la supervisión del gobierno estadounidense. "Estamos a cargo", declaró la administración Trump tras confirmar la captura.

Pero Venezuela no es el único frente del mandatario estadounidense cuando cumple un año de este segundo mandato: Groenlandia y Canadá marcan por estos días la agenda de Trump, quien sigue insisitendo en sus intenciones de dominar estos territorios en medio de una gran tensión con Europa.

En las últimas horas, el presidente publicó en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial que muestra el mapa del hemisferio occidental con la bandera estadounidense sobre territorios de Venezuela, Canadá y Groenlandia, junto a líderes europeos observándolo en el Despacho Oval.

Una publicación que ha generado polémica y debate en Estados Unidos sobre las intenciones geopolíticas de la administración.

