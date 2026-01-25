Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

Este domingo 25 de enero, la organización de derechos humanos Foro Penal informó sobre la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela, donde avanza un lento proceso de liberación tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

De acuerdo con el abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este domingo. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", dijo en la misma red social.

Entre algunos de los excarcelados se encuentra Kennedy Tejeda, abogado y defensor de derechos humanos, quien se encontraba preso en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. “Ya en su casa con su familia”, precisó el director de Foro Penal.

Asimismo, fue excarcelado Juan Francisco Alvarado que, después de 10 meses y 5 días detenido injustamente por el régimen, recuperó la libertad esta madrugada.

Según informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Alvarado “estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare” y “su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio”.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la ahora cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, prometió un "número importante" de liberaciones.

Sin embargo, la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la lentitud en el proceso.

Aunque el régimen contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, el total oficial contrasta con reportes de organizaciones, como Foro Penal, que contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo.