NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Domingo, 25 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada del domingo 25 de enero, según la organización de derechos humanos.

Este domingo 25 de enero, la organización de derechos humanos Foro Penal informó sobre la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela, donde avanza un lento proceso de liberación tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

De acuerdo con el abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este domingo. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", dijo en la misma red social.

Entre algunos de los excarcelados se encuentra Kennedy Tejeda, abogado y defensor de derechos humanos, quien se encontraba preso en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. “Ya en su casa con su familia”, precisó el director de Foro Penal.

Asimismo, fue excarcelado Juan Francisco Alvarado que, después de 10 meses y 5 días detenido injustamente por el régimen, recuperó la libertad esta madrugada.

Según informes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Alvarado “estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare” y “su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio”.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la ahora cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, prometió un "número importante" de liberaciones.

Sin embargo, la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la lentitud en el proceso.

Aunque el régimen contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, el total oficial contrasta con reportes de organizaciones, como Foro Penal, que contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos

Regimen chavista

Maduro capturado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Ed,undo González y Donald Trump / FOTO: EFE
María Corina Machado

“La perspectiva de país de María Corina Machado y Edmundo González es una visión muy alineada a lo planteado por Trump”: Antonio de la Cruz

Avión - Foto de referencia: Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones de sobrevuelo en el Caribe implementadas tras ataque en Venezuela

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Ed,undo González y Donald Trump / FOTO: EFE
María Corina Machado

“La perspectiva de país de María Corina Machado y Edmundo González es una visión muy alineada a lo planteado por Trump”: Antonio de la Cruz

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

Sol - Foto de referencia Canva
Sol

"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

Avión - Foto de referencia: Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones de sobrevuelo en el Caribe implementadas tras ataque en Venezuela

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre