NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Gobierno de Milei anuncia excarcelación de ciudadano argentino detenido de "manera arbitraria" en Venezuela desde 2025

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei | Foto: AFP
Javier Milei | Foto: AFP
Su liberación se dio casi un mes después de que Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

Este lunes, el gobierno de Javier Milei anunció la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, un argentino preso "de manera arbitraria" en Venezuela desde enero de 2025.

Tras el anuncio de la excarcelación de Rivara el gobierno de Milei también le exigió al régimen venezolano la excarcelación de otros dos argentinos que permanecen detenidos.

Según informó el canciller argentino, Pablo Quirno, Rivara fue liberado y se presentó en la embajada de su país en Colombia.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado", comentó en su cuenta en la red social de X.

Quirno añadió que las autoridades argentinas han mantenido contacto "permanente" con Rivara y su entorno desde la liberación.

o

"En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", puntualizó.

El funcionario argentino también enfatizó que quedan atentos a la situación y a la de "todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo".

"El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", sentenció.

Según Gonzalo Himiob, director de la ONG especializada Foro Penal, Rivara se encontraba "arbitrariamente detenido desde el 1 de enero de 2025".

Su liberación se dio casi un mes después de que el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

Además, Rodríguez anunció el viernes una amnistía general y el cierre de la temida cárcel del Helicoide, tras décadas de denuncias de tortura estatal.

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una operación militar el pasado 3 de enero.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Gobierno de Argentina

Javier Milei

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello reacciona a la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez con comentario en el que apunta a limitar la propuesta

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si no hay una muestra real importante de presos políticos en libertad, Estados Unidos interpretará esto como una burla": activista venezolana

Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Meryl Streep y Anne Hathaway son las grandes protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’-Foto: EFE/AFP
El diablo viste a la moda

Este es el tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’: la nueva entrega revela grandes sorpresas

Marino Hinestroza, futbolista colombiano - Foto: EFE
Fútbol

Todo acordado para que Marino Hinestroza se sume a las filas del Vasco da Gama de Brasil

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si no hay una muestra real importante de presos políticos en libertad, Estados Unidos interpretará esto como una burla": activista venezolana

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre