Gobierno de Milei anuncia excarcelación de ciudadano argentino detenido de "manera arbitraria" en Venezuela desde 2025

Este lunes, el gobierno de Javier Milei anunció la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, un argentino preso "de manera arbitraria" en Venezuela desde enero de 2025.

Tras el anuncio de la excarcelación de Rivara el gobierno de Milei también le exigió al régimen venezolano la excarcelación de otros dos argentinos que permanecen detenidos.

Según informó el canciller argentino, Pablo Quirno, Rivara fue liberado y se presentó en la embajada de su país en Colombia.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado", comentó en su cuenta en la red social de X.

Quirno añadió que las autoridades argentinas han mantenido contacto "permanente" con Rivara y su entorno desde la liberación.

VEA TAMBIÉN "Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno o

"En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", puntualizó.

El funcionario argentino también enfatizó que quedan atentos a la situación y a la de "todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo".

"El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", sentenció.

Según Gonzalo Himiob, director de la ONG especializada Foro Penal, Rivara se encontraba "arbitrariamente detenido desde el 1 de enero de 2025".

Su liberación se dio casi un mes después de que el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

Además, Rodríguez anunció el viernes una amnistía general y el cierre de la temida cárcel del Helicoide, tras décadas de denuncias de tortura estatal.

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una operación militar el pasado 3 de enero.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.