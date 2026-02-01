Boeing vs Airbus, ¿cuál de los dos gigantes fabricantes de aviones comerciales del mundo dominó el mercado 2025?

De la elite en las corporaciones aeronáuticas, llega Airbus, organización aeroespacial y de defensa, consolidada como una de las más importantes del mundo, gracias a que es el mayor fabricante de aviones comerciales, líder en Europa.

De esa misma forma, se le suma Boeing, con la misma fama a la de su competidor, este diseña, fabrica y vende aviones comerciales, sistemas de defensa, satélites y vehículos espaciales, consolidándose líder en el sector aeronáutico y uno de los principales exportadores de Estados Unidos.

Ahora, de acuerdo con lo que informó Fly News, Boeing cerro el 2025 con 537 aviones entregados a sus clientes, aumentando su crecimiento en un 69%, sin embargo, no lo suficientemente alto para alcanzar a Airbus, quien supera el número posicionándose como el primer fabricante de aviones.

La empresa europea registro 793 entregas de aviones comerciales a 91 clientes en todo el mundo, los cuales fueron 39 aviones A220, 607 serie A320, 36 unidades del modelo A330 y 57 del A350. Representando un crecimiento del 4% respecto al 2024, y estableciendo un nuevo récord en la industria.

En ese contexto, Airbus ahora establece 1.000 nuevos pedidos brutos de aviones comerciales.

Por otra parte, de acuerdo con Forbes, Boeing empezó el año fijando una meta de entregar 500 aviones de la familia 737, teniendo en cuenta otros modelos, el fabricante espera un crecimiento de cera del 10% sobre 2025, es decir, 660 entregas aproximadamente.

Finalmente, pese al percance del año anterior donde tuvieron un exceso de inventario derivado de los objetos de producción, ahora, lo que lleva de este año, Boeing se ha visto aislado ante cualquier tipo de obstáculos, listo para recuperar su pulso en el mercado.