NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Agujero negro

Científicos observan la impresionante resurrección cósmica de un agujero que llevaba más de 100 millones de años dormido

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Agujero negro | Foto Canva
El agujero negro escupe chorros de plasma intensos y brillantes, similar a la erupción de un volcán cósmico.

La revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, informó que un agujero negro central denominado J1007 + 3540 reactivó sus chorros de materia tras unos 100 millones de años sin tener actividad alguna.

Para captar la resurrección cósmica los astrónomos utilizaron dos radiotelescopios de gran sensibilidad. El primero denominado Red de Antenas de Baja Frecuencia, ubicado en Países Bajos, fue capaz de detectar emisiones muy débiles y antiguas.

Por otra parte, la segunda herramienta fue el radiotelescopio indio Giant Metrewave, el cual tuvo un aporte principal a observar con mayor detalle regiones más compactas y jóvenes.

La combinación de estos dos instrumentos permitió acceder a la historia de la galaxia, no obstante, en el caso del agujero negro J1007+3540 es diferente, puesto que está dentro de una galaxia.

Consecuencia que hace que la galaxia muestre señales de varios episodios de actividad, debido a que el agujero negro supermasivo funciona en la galaxia como un “motor central”, el cual se ha encendido y apagado a través de la historia.

En ese orden de ideas, la intermitencia del agujero negro ha ocasionado huellas en forma de capas, como si fuesen “anillos de los árboles, que muestran las distintas fases por las que pasado el agujero negro”, explicó el artículo.

La autora principal del estudio Shobha Kumari, aseguró en el Royal Astronomical Society que “es como ver un volcán cósmico entrar en erupción nuevamente después de años de calma, excepto que este es lo suficientemente grande como para excavar estructuras que se extienden casi un millón de años luz a través del espacio”.

En la imagen publicada se puede observar un chorro interior compacto rojo y brillante, el cual según los astrónomos es la prueba del reciente despertar del agujero negro, a su alrededor se aprecia un difuminado, material formado por el plasma viejo y debilitado, representando los restos de las erupciones pasadas que han sido retorcidos y aplastados.

Adicionalmente, en las esquinas de la imagen se ve una cola larga y muy débil, formada por material que el agujero negro expulsó hace millones de años y que ha sido arrastrado poco a poco como si fuese una estela.

Finalmente, el siguiente paso será observar que ocurre cerca del agujero negro J1007+3540 y conocer hacia donde se dirigen los chorros de plasma.

