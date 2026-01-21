NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Cuba

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El régimen cubano mantiene encarceladas a 1.197 personas por motivos políticos, según Prisoners Defenders.

Defensores de derechos humanos, ex presos políticos, algunos de ellos con más de 25 años de detención, han lanzado una campaña en pro de la liberación inmediata de los más de mil detenidos por motivos políticos en la dictadura de Cuba.

Se trata de una petición respaldada por más de 1.600 firmas que surge en un contexto regional donde los regímenes de Venezuela y Nicaragua han iniciado procesos de excarcelación tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, durante una operación estadounidense.

De acuerdo con informes de la organización Prisoners Defenders, el régimen cubano mantiene encarceladas a alrededor de 1.197 personas por motivos políticos, lo que es catalogado por defensores de derechos humanos como una cifra desproporcionada en un país con menos de 10 millones de habitantes.

"Cuba no puede seguir siendo la gran ausente. Con una población inferior a los 10 millones de habitantes, el país acumula más de 1.000 personas que han sido encarceladas por razones políticas en los últimos años. Una cifra desproporcionada y alarmante que continúa siendo minimizada y relativizada por amplios sectores de la comunidad internacional", manifestaron.

Aunque para enero y marzo de 2025 el régimen cubano anunció la excarcelación de más de 553 personas, las organizaciones de derechos humanos sólo pudieron verificar alrededor de 250 casos.

Ahora, los firmantes de la petición exigen la liberación inmediata y total de todos los presos políticos sin condiciones, el cese de la represión y la criminalización de la disidencia. La lista de firmantes incluye al menos una decena de personas incluidas en la lista nacional de terroristas elaborada por el régimen castrista.

