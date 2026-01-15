NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
María Corina Machado

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Dos décadas después, Machado se reunió con el gobernante de la unión americana, Donald Trump, con quien almorzó y conversó la tarde de este jueves respecto al futuro político de Venezuela.

20 años después que se reuniera con el otrora presidente de EE. UU. George W. Bush, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, regresó a la Casa Blanca.

Fue el 31 de mayo de 2005 que Bush recibió a Machado en el Despacho Oval de la sede presidencial de la nación norteamericana.

En ese entonces, Machado asistió en calidad de fundadora y directora de Súmate, una organización civil que promovía los derechos ciudadanos y la transparencia electoral en Venezuela.

En ese momento, durante la charla, Bush expresó su preocupación por el deterioro de la democracia en Venezuela y el respeto a las libertades básicas.

Por su parte, Machado subrayó la importancia de la participación ciudadana y el apoyo de la comunidad internacional para resolver la crisis política del país caribeño.

El encuentro con Bush trajo consecuencias para Machado: el gobierno de Hugo Chávez lanzó todo tipo de improperios a la líder opositora, alegando que la dirigente estaba de acuerdo con la injerencia de Washington en asuntos internos de Venezuela.

Dos décadas después, Machado se reunió con el mandatario Donald Trump, con quien almorzó y conversó la tarde de este jueves 15 de enero respecto al futuro político de Venezuela.

Una vez finalizada la reunión, Machado sostuvo ante periodistas y varios connacionales: “"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela".

Tras brindar estas declaraciones, la ‘dama de hierro’ participó en un encuentro con congresistas y senadores en el Capitolio.

