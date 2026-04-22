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Miércoles, 22 de abril de 2026
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¿Es esta la jugada más extraña en la historia del béisbol?: pelota bateada se metió en la camiseta de un jugador pero no fue out

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de béisbol / Uniforme de los Marineros de Seattle - Fotos: Pexels / EFE
Jugadores de béisbol / Uniforme de los Marineros de Seattle - Fotos: Pexels / EFE
Los umpires detuvieron la jugada y, según el manual de reglas, decretaron que la bola estaba 'fuera de juego', otorgando un sencillo al bateador.

Se conoce como out en béisbol (del inglés, traducido comúnmente como "fuera" o "eliminación") la declaración de un árbitro que elimina a un bateador o corredor del equipo ofensivo, retirándolo del juego temporalmente.

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Para que un partido de béisbol avance, se necesitan tres outs para finalizar el turno de bateo de un equipo en una entrada (inning).

Existen varias formas de hacer un out, sin embargo, el que se habría registrado en un reciente partido entre los Marineros de Seattle y Atléticos de Oakland seguramente hubiera pasado a la posteridad como uno de los más extraños en la historia de las Grandes Ligas.

Secuencia de la jugada:

El lanzador de los Marineros, Logan Gilbert, atrapó una línea de 107.8 millas por hora (mph) dentro de su propia camiseta.

El fuerte batazo fue de Carlos Cortés, quien golpeó directamente el pecho de Gilbert, quedando la pelota atascada entre los botones de su uniforme.

Momento de confusión: Gilbert corría un tanto desorientado sin saber dónde estaba la bola, mientras el corredor avanzaba.

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Seguidamente, los umpires detuvieron la jugada y, según el manual de reglas, decretaron que la bola estaba 'fuera de juego', otorgando un sencillo al bateador.

Es decir, la extraña jugada ocurrida este 22 de abril fue declarada hit y no out, a pesar de que la pelota quedó atrapada dentro de la camiseta del lanzador de los Marineros.

El mencionado trámite entre Seattle vs. Oakland, quedó 5 - 4 a favor de los Marineros.

La temporada regular de la Major League Baseball 2026 comenzó el 25 de marzo con el Opening Night y finalizará el 27 de septiembre.

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La postemporada, por su parte, está programada para iniciar el 29 de septiembre, con la Serie Mundial comenzando el 23 de octubre.

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