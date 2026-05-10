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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Bundesliga

Marie-Louise Eta, la entrenadora que hizo historia en Alemania, salvó al Unión Berlín del descenso y ganó su primer partido

mayo 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Marie-Louise Eta, primera entrenadora de la Bundesliga / FOTO: EFE
Marie-Louise Eta, primera entrenadora de la Bundesliga / FOTO: EFE
La primera mujer en asumir el cargo de entrenadora en una de las principales ligas del fútbol masculino logró el objetivo del equipo y ya piensa en la próxima temporada.

Con un 3-1 ante el Mainz este domingo en la penúltima jornada de la Bundesliga, la entrenadora Marie-Louise Eta ganó su primer partido desde que se puso al frente del Union Berlin.

El nombramiento de Eta el pasado mes fue un hecho histórico al tratarse de la primera mujer en asumir la dirección técnica principal de un club de las principales ligas europeas.

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Pero los inicios de la entrenadora no fueron positivos y el Union Berlin perdió sus dos primeros partidos (Wolfsburgo y RB Leipzig) con ella al mando, antes de conseguir el primer punto de esta nueva etapa al empatar 2-2 con el Colonia la pasada semana.

Esa paridad garantizó la permanencia del Union Berlin (12º) en la primera división alemana.

Liberada de esa presión, Eta pudo conducir a su equipo ahora a una victoria sin gran importancia numérica en la clasificación pero de alto valor simbólico.

El triunfo en Mainz, ante el décimo clasificado, llegó además en la recta final, cuando el conjunto berlinés anotó sus dos últimos tantos, por medio del escocés Oliver Burke (88') y del croata Josip Juranovic (90+1').

En los otros partidos del día destacó el revés del Friburgo (7º), clasificado el jueves para la final de la Europa League, por 3-2 en el campo del Hamburgo (11º).

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El Heidenheim consiguió un valioso triunfo 3-1 en el terreno del Colonia (14º) y subió al decimoséptimo lugar, todavía en zona de descenso pero alcanzando a puntos al equipo en zona de repechaje por la permanencia, el Wolfsburgo (16º).

El nuevo colista es el St Pauli, que tiene también 26 puntos, igual que Wolfsburgo y Heidenheim, por lo que la última jornada se presenta apasionante en la lucha por evitar los dos puestos de caída directa a segunda.

El Heidenheim recibirá en esa 34ª fecha al Mainz, mientras que St Pauli y Wolfsburgo se enfrentarán entre sí en un duelo dramático.

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