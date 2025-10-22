Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

Una avioneta de ala fija, siglas YV1443, se estrelló cuando intentaba despegar desde el aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira, dejando dos fallecidos.

El siniestro fue grabado por personas que conocían a los tripulantes y que segundos antes bromeaban sobre el piloto, sin saber que dejarían grabada la prueba de cómo cayó a tierra sin haber logrado despegar del todo.

Los fallecidos son el piloto José Bortone y el copiloto Juan Maldonado, quienes un día antes habían trasladado a Guasdualito al presidente del Banco Sofitasa en la ruta Apure - San Cristóbal.

La hipótesis del siniestro aún está en investigación, y la minuta policial que circuló reseñaba:

"Se efectuó procedimiento por sofocación de incendio de aeronave de ala fija (bimotor) en fase de libre combustión, se desconocen datos de la avioneta y de sus tripulantes motivado al castigo por temperatura, la cual impacta en la zona de angares. Donde se observa la presencia de dos cuerpos a bordo de dicha aeronave. Iniciando el procedimiento de resguardo de la escena, haciendo espera de los organismos competentes a la investigación del procedimiento".

Horas más tarde, el presidente de Sofitasa ofrecía un discurso en el que rompió en llanto al lamentar el suceso y recordar que apenas horas antes había estado con los fallecidos.