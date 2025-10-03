NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Ejercicios militares

Cayó helicóptero en práctica militar en Venezuela: La piloto y su compañero no reportaron falla y murieron en el acto

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Helicóptero de la FANB
Helicóptero de la FANB
En el comunicado de la FANB informan que Maduro ordenó investigar el accidente.

Dos militares venezolanos murieron cuando cayó el helicóptero de la Aviación Militar en el que realizaban prácticas militares este viernes 3 de octubre en el estado Aragua.

o

Los fallecidos son la instructora y su alumno piloto en un vuelo de entrenamiento.

Las víctimas fueron identificadas como la Mayor Noglys Carolina García Rondón (instructora) y el Teniente de Corbeta Carlos Alfonzo Castillo Sánchez (alumno piloto).

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 08:35 de la mañana en el sector San Vicente, de la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot, adyacente a la Base Aérea Mariscal Sucre.

o

La nave era un Enstrom 480, siglas 61647, que se estrelló sin reportar ninguna falla, según el comunicado oficial emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Ambos militares perdieron la vida en el acto "mientras cumplían su deber", según lamentó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la comunicación.

Tras el accidente, Nicolás Maduro, ordenó de inmediato iniciar las averiguaciones pertinentes para determinar las posibles causas.

El comunicado de la FANB expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas de los fallecidos.

